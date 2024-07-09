Эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетили Украину 2-3 июля 2024-го для предоставления технической помощи, отмечено в пресс-релизе ОЗХО.
"Эксперты ОЗХО совершили визит на Украину с целью оказать техпомощь по запросу страны", — говорится в релизе, опубликованном на сайте ОЗХО.
Они доставили Киеву 70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, предназначенных для определения класса, типа, концентрации и дозировки химических веществ. Кроме того, эксперты ОЗХО обучили использовать эти детекторы 20 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая специалистов служб экстренного реагирования, пожарных и медперсонал. Обучение проходило в Ужгороде.
Визит экспертов был организован по просьбе Киева и состоялся после вступления в силу соглашения об иммунитетах и привилегиях, подписанного между Украиной и ОЗХО 24 мая.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биозащиты ВС России генерал Игорь Кириллов выразил опасения по поводу данного соглашения, утверждая, что оно позволит киевскому режиму манипулировать выводами ОЗХО о химических инцидентах в собственных интересах, обходя установленные процедуры.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Embassy The Hague (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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