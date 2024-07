Чешское издание Seznam zprávy сообщило о разрушительных ударах с бортов ВКС России по Харькову. Военлёты использовали российские авиабомбы, оснащённые универсальными модулями УМПК.

"В 2024 году широкое применение планирующих авиабомб послужило ключевой причиной падения обороны Авдеевки. В последние дни особенно заметен их большой разрушительный потенциал в Харькове", — отмечается в материале.

По мнению экспертов, цитируемых в статье газеты, использование истребителей F-16 производства США, которые намерены передать боевикам ВСУ, не изменит текущую ситуацию в воздушном пространстве над Украиной. Российская ПВО значительно снижает эффективность действий иностранных самолётов, делая их уязвимыми на больших высотах.

Российские ВКС активно используют авиабомбы с УМПК в зоне боестолкновений, что позволяет им эффективно поражать укрепрайоны ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)