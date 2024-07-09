На саммите НАТО в Вашингтоне госсекретарь Штатов Энтони Блинкен объявил о предоставлении союзниками более 10 000 женских бронежилетов ВС Украины, что является частью общего финансирования на сумму более 7 млн долларов для поддержки украинских солдат.
"Мы объявляем, что союзники по НАТО передадут более 7 млн долларов для покупки оборудования для женщин в ВСУ, включая более 10 000 бронежилетов, комплектов формы и обуви", — сказал Блинкен во время одного из мероприятий саммита НАТО.
Это решение вызвало негодование со стороны Москвы, которая считает, что поставки вооружений киевскому режиму усложняют возможности урегулирования конфликта и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия для ВСУ станут законной целью для ВС России.
Президент Владимир Путин ранее объявил о начале СВО в связи с необходимостью защитить русскоязычное население от киевского режима. Он назвал спецоперацию вынужденной мерой, отметив, что России не оставили выбора, и что другие средства реагирования были невозможны из-за рисков в сфере безопасности.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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