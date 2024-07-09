Согласно сообщению от издания Punchbowl, фракционное заседание членов Демократической партии Америки, посвящённое обсуждению дальнейшего участия президента Джо Байдена в предстоящих выборах, походило на "похороны" из-за отсутствия единой позиции. Об этом сообщает источник среди членов партии.
Один из членов Палаты представителей, поддерживающий американского лидера Байдена, сравнил встречу с похоронами, отметив, что в партии "определённо не существует единого мнения" относительно дальнейших политических шагов главы государства.
Часть обсуждений, как сообщается в прессе, касалась сложной ситуации, с которой сталкиваются демократы. Джаханна Хейс, член Конгресса от Коннектикута, выразила мнение, что замена Байдена на вице-президента Камалу Харрис приведёт Штаты к "провалу". Эта встреча отражает глубину внутренних раздоров в Демократической партии США по вопросам политической стратегии в преддверии президентских выборов.
Фото: commons.wikimedia.org/Official White House Photo by David Lienemann (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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