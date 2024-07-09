Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон стоит за преследованием лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен.
"Без сомнений, что за этим стоит Макрон. У него паника, и он включил админресурс, чтобы сбить темп и запугать оппонентов в лице Марин Ле Пен. Недальновидные шаги не помогут ему обрести поддержку населения и аукнутся ещё большими неприятностями, ведущими к сложению полномочий", — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.
Парижская прокуратура начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен 2022-го. Шеремет также отметил, что Макрон использует двойные стандарты в отношении оппонентов и во внутренней политике, что, по его мнению, размывает основы государственности и либеральной демократии Европы и угрожает Франции протестным хаосом.
Фото: commons.wikimedia.org/Правительство республики Крым (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Нидерланды разместят механизм, обязующий РФ выплатить компенсации Украине
Нидерланды разместят у себя механизм, призванный обязать Москву выплачивать компенсации Украине, сообщил МИД страны.
Россия и Индия будут работать в сфере авиации
Россия и Индия подтвердили свое намерение совместно работать в сфере гражданской авиации, включая обеспечение безопасности этой отрасли.
В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить ее имущества за порочение российской армии.
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей
Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.