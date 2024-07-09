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Депутат ГД Шеремет: за преследованием Ле Пен стоит Макрон
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Депутат ГД Шеремет: за преследованием Ле Пен стоит Макрон

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон стоит за преследованием лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен.

"Без сомнений, что за этим стоит Макрон. У него паника, и он включил админресурс, чтобы сбить темп и запугать оппонентов в лице Марин Ле Пен. Недальновидные шаги не помогут ему обрести поддержку населения и аукнутся ещё большими неприятностями, ведущими к сложению полномочий", — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Парижская прокуратура начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен 2022-го. Шеремет также отметил, что Макрон использует двойные стандарты в отношении оппонентов и во внутренней политике, что, по его мнению, размывает основы государственности и либеральной демократии Европы и угрожает Франции протестным хаосом.

Фото: commons.wikimedia.org/Правительство республики Крым (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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