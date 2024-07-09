Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в 75-м саммите НАТО. Он сообщил, что прилетел в американскую столицу с женой Еленой. Они возложили венок к мемориалу жертвам голодомора и встретились с украинской диаспорой.

По данным "Укринформ", представители Альянса официально заявили, что Киев не получит приглашение в НАТО. Йенс Столтенберг подчеркнул, что вступление невозможно, пока продолжается конфликт. CNN сообщает, что в итоговом заявлении саммита упомянут, что путь Киева к членству в блоке является "необратимым". Вашингтон поддерживает эту формулировку, но Euractiv утверждает, что она пока не согласована.

Зеленский выразил надежду, что Украина получит "нечто похожее на приглашение" в НАТО. Представители Штатов и ФРГ предложили описать "мост" вступления Украины в блок. По данным CNN, будет подготовлен ряд документов, включающих координацию поддержки Запада, обучение ВСУ, обязательство выделять €40 млрд в год на помощь киевскому режиму и назначение спецпредставителя НАТО в Киеве.

Москва против присоединения Украины к блоку НАТО. Владимир Путин назвал отказ Киева от стремления к членству в Альянсе одним из условий для прекращения огня и начала переговоров. В Кремле "максимально внимательно" следят за саммитом НАТО в Вашингтоне.

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