Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.07.2024 : 88,0031
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.07.2024 : 95,3447
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

"Укринформ": Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вашингтон

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в 75-м саммите НАТО. Он сообщил, что прилетел в американскую столицу с женой Еленой. Они возложили венок к мемориалу жертвам голодомора и встретились с украинской диаспорой.

По данным "Укринформ", представители Альянса официально заявили, что Киев не получит приглашение в НАТО. Йенс Столтенберг подчеркнул, что вступление невозможно, пока продолжается конфликт. CNN сообщает, что в итоговом заявлении саммита упомянут, что путь Киева к членству в блоке является "необратимым". Вашингтон поддерживает эту формулировку, но Euractiv утверждает, что она пока не согласована.

Зеленский выразил надежду, что Украина получит "нечто похожее на приглашение" в НАТО. Представители Штатов и ФРГ предложили описать "мост" вступления Украины в блок. По данным CNN, будет подготовлен ряд документов, включающих координацию поддержки Запада, обучение ВСУ, обязательство выделять €40 млрд в год на помощь киевскому режиму и назначение спецпредставителя НАТО в Киеве.

Москва против присоединения Украины к блоку НАТО. Владимир Путин назвал отказ Киева от стремления к членству в Альянсе одним из условий для прекращения огня и начала переговоров. В Кремле "максимально внимательно" следят за саммитом НАТО в Вашингтоне.

Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Новак рассказал, что индия стала главным импортером российской нефти

Новак рассказал, что индия стала главным импортером российской нефти

В 2023 году Индия заняла лидирующую позицию среди стран-импортеров российской нефти, - Сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в беседе с Павлом Зарубиным, ведущим телепрограммы "Москва. Кремль. Путин".

Читать полностью
Punchbowl: заседание Демпартии США по Байдену походило на похороны

Punchbowl: заседание Демпартии США по Байдену походило на похороны

Согласно сообщению от издания Punchbowl, фракционное заседание членов Демократической партии Америки, посвящённое обсуждению дальнейшего участия президента Джо Байдена в предстоящих выборах, походило на "похороны" из-за отсутствия единой позиции. Об этом сообщает источник среди членов партии.

Читать полностью

Общество

В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом

В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить ее имущества за порочение российской армии.

Читать полностью
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей

Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей

Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.

Читать полностью

Новости