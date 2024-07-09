Нидерланды разместят у себя механизм, призванный обязать Москву выплачивать компенсации Украине, сообщил МИД страны.

"Нидерланды разместят компенсационный механизм для Киева. Запуск реестра для учёта ущерба стал первым шагом", — говорится в сообщении министерства.

Реестр начал работу в Гааге 17 июля 2023-го, а в апреле открылся для приёма заявлений. Официальная церемония прошла в ходе конференции "Восстановление справедливости" в Гааге, которую организовали Нидерланды с ЕК и Украиной. Реестр, к которому примкнули 43 страны, является первым компонентом будущей схемы для принуждения РФ возместить ущерб киевскому режиму.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв ранее назвал этот механизм "кражей российских денег". Он предложил создать свой реестр ущерба от западных санкций, потери от строительства, заморозки и подрыва "Северных потоков", учесть моральный и физический ущерб крымчан, а также последствия СВО, "которой могло не быть, если бы Минские соглашения были выполнены".

Президент Владимир Путин заявил, что целью СВО является "защита людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Путин отметил, что мера была вынужденной, поскольку "риски в сфере безопасности созданы такие, что реагировать иначе было невозможно".

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