Москва выразила сожаление по поводу того, что Совбез ООН оказался втянут в "грязную пропагандистскую кампанию киевского режима", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Во вторник по запросу западных стран состоялось заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.

"Сожалеем, что в грязную пропаганду Киева и его союзников оказался втянут Совет Безопасности", — сказал Небензя в ходе заседания.

Ранее МО РФ сообщило, что заявления о намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Разрушения были вызваны падением ракеты ПВО ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что многочисленные фото и видео из Киева подтверждают разрушения, вызванные падением непосредственно украинской ракеты комплекса ПВО, запущенной из ЗРК в черте города. Небензя отметил, что Киев неоднократно использовал подобные провокации в своих целях, включая недавний инцидент с детской больницей.

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