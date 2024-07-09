Москва выразила сожаление по поводу того, что Совбез ООН оказался втянут в "грязную пропагандистскую кампанию киевского режима", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Во вторник по запросу западных стран состоялось заседание СБ ООН в связи с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.
"Сожалеем, что в грязную пропаганду Киева и его союзников оказался втянут Совет Безопасности", — сказал Небензя в ходе заседания.
Ранее МО РФ сообщило, что заявления о намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Разрушения были вызваны падением ракеты ПВО ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что многочисленные фото и видео из Киева подтверждают разрушения, вызванные падением непосредственно украинской ракеты комплекса ПВО, запущенной из ЗРК в черте города. Небензя отметил, что Киев неоднократно использовал подобные провокации в своих целях, включая недавний инцидент с детской больницей.
Фото: commons.wikimedia.org/government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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