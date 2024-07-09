Украинское представительство при ООН направило некорректную заявку на участие в заседании Совбеза по украинской тематике, заявил Василий Небензя. По его словам, председатель СБ допустил участие украинского представителя только по просьбе Америки.

Глава российского диппредставительства отметил, что заявка Киева на участие была составлена с грубыми нарушениями, не адресована председателю СБ и не содержала базовых формул, принятых в дипломатической практике.

"Мы допускаем в отсутствие возражений членов СБ Украину к участию в заседании, но с учётом просьбы члена Совета Безопасности — США", — сказал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что удовлетворение просьбы соответствует правилам процедуры Совета: "Сожалеем, что Киева не неспособен действовать самостоятельно даже в процедурном вопросе участия в заседании СБ ООН, и даже здесь им руководят спонсоры".

Небензя предположил, что действия представителей киевского режима могут быть попыткой подорвать авторитет Совета, отметив, что председательство — это институт, а не страна.

Заместитель постпреда Дмитрий Полянский ранее заявил, что Россия ознакомит членов СБ ООН с фактами, опровергающими украинскую версию об ударе по гражданским объектам в Киеве. МО России сообщило, что ВС РФ 8 июля нанесли удар по военной промышленности и авиабазам ВСУ в ответ на попытки атаковать объекты энергетики в России. Ведомство подчеркнуло, что заявления украинских властей о ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности. Аналогичные обвинения со стороны Киева обычно возникают перед саммитами НАТО.

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