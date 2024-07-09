ВС Великобритании едва ли смогут продержаться месяц в мелкомасштабном конфликте из-за поставок ВСУ, сообщил экс-глава Генштаба Сухопутных войск страны генерал Патрик Сандерс, пишет The Times.
"То, о чём нас просит правительство, выходит за рамки того, что мы можем сделать. Мы несём очень большие финансовые обязательства", — заявил он.
Сандерс подчеркнул, что армия оказалась в плачевном состоянии из-за сокращения численности войск и серьёзного истощения запасов боекомплекта. По его словам, истинный объём армейских запасов после двух лет пожертвований киевскому режиму "заставляет встать волосы дыбом".
Генерал считает должным повысить расходы на оборону до 2,5% и даже 3% ВВП. По его оценке, мир переживает "самый опасный момент с 1945 года".
Сандерс отметил, что Великобритания должна модернизировать ядерный потенциал, ВВС, ВМФ и армию, а также пополняя запасы боеприпасов. Однако имеющиеся в распоряжении войск возможности не позволяют делать это одновременно. Министр обороны Джон Хили 7 июля обещал новый пакет помощи Украине, включающий 90 ракет Brimstone. Он также сообщил, что страна поставит обещанную в апреле 2024 года помощь в течение последующих 100 дней.
Фото: commons.wikimedia.org/Corporal Rebecca Brown RLC (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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