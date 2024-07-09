Россия не готова в ближайшее время провести большой обмен пленными с киевским режимом по схеме "всех на всех". Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, пишет "Укринформ".
По его словам, причиной отказа является существенное численное превосходство военнопленных у России по сравнению с фондом Украины. Тем не менее российская сторона готова к переговорам об обменах любых категорий граждан, но не к быстрым и масштабным обменам.
Лубинец также добавил, что недавно киевский режим смог вернуть пятерых граждан Украины из Белоруссии.
"Появился канал коммуникации с белорусской стороной", — заключил омбудсмен.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил факт обмена пленными между РФ и Киевом, который прошёл по формуле "90 на 90".
Фото: flickr.com/OSCE Parliamentary Assembly from Copenhagen, Denmark (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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