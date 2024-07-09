Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен крайне недовольна стремлением премьера Венгрии Виктора Орбана урегулировать конфликт между Кремлём и Киевом, заявил французский политик Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

"Орбан продолжает троллить Европу. Он направился в Поднебесную для переговоров после поездки на Украину, а затем в РФ. Мишель и фон дер Ляйен задохнулись от ярости, ведь Орбан несёт послание мира, противоположное истерии Евросоюза", — полагает Филиппо.

Филиппо отметил, что негативная реакция главы ЕК на миротворческие стремления венгерского премьера весьма показательна. Он также призвал Париж выйти из ЕС, назвав его "военной машиной", работающей на глубинное государство.

Известно, что 5 июля венгерский лидер прибыл с визитом в Москву, где провёл встречу с Владимиром Путиным. Лидеры сообщили, что темами переговоров стали урегулирование кризиса на Украине, двусторонние отношения и отношения между РФ и ЕС. После этого Орбан посетил Пекин, где встретился с Си Цзиньпином. Из КНР он направился в Вашингтон.

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