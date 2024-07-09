МАГАТЭ максимально быстро отреагировало на организованные удары по Энергодару, нанесенные ВСУ на минувшей неделе, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.
"Если взять события прошедшей недели, когда был нанесён удар по работникам подстанции "Радуга", то МАГАТЭ максимально быстро на эти события отреагировало", — заявил Лихачёв журналистам.
Он напомнил, что во вторник прошла ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Мы приветствуем ротацию и для нового состава и сделаем всё, чтобы работа миссии была эффективной", — добавил он.
Третьего июля Лихачёв сообщил, что ВСУ ударили дронами по подстанции "Радуга" в Энергодаре, в результате восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Глава администрации Эдуард Сеновоз сообщил, что большая часть Энергодара осталась без воды и обесточена, что создало значительную угрозу жизнеобеспечению города. Позднее директор ЗАЭС Юрий Черничук уточнил, что от удара пострадали девять работников станции. ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах БПЛА ВСУ по подстанции в Энергодаре.
Фото: flickr.com/IAEA Imagebank (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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