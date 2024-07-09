Если бы экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель оставалась у власти на начало 2022-го, украинского конфликта можно было избежать благодаря её дипломатическим навыкам, пишет The Times, ссылаясь на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана лидерам Евросоюза.
"Она обладала способностью изолировать конфликты, вредные для Европы", — подчеркнул Орбан.
Политик также отметил, что страны Запада допустили серьёзную ошибку, способствуя эскалации украинского кризиса. По его словам, вместо необходимой изоляции ситуация только ещё больше усугубилась и теперь представляет угрозу международной безопасности.
Ранее стало известно, что Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Премьер Венгрии отметил, что подход российского президента к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования" лидера киевского режима Владимира Зеленского.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander.kurz (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Der Standard: Австрия сформировала комиссию для выхода из контрактов с "Газпромом"
Министерство энергетики Австрии детально изучает долгосрочные контракты с ПАО "Газпром" дабы выяснить, каков механизм выхода из них. Сформирована даже специальная комиссия из юристов, бухгалтеров, экономистов, сообщает издание Der Standard.
МИД: Россия примет меры из-за сотрудничества Японии и НАТО
Россия примет определенные меры, включая военно-техническую сферу, в случае принятия Японией конкретных мер для расширения сотрудничества с НАТО, высказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос РИА Новости.
В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить ее имущества за порочение российской армии.
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей
Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.