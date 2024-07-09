Если бы экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель оставалась у власти на начало 2022-го, украинского конфликта можно было избежать благодаря её дипломатическим навыкам, пишет The Times, ссылаясь на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана лидерам Евросоюза.

"Она обладала способностью изолировать конфликты, вредные для Европы", — подчеркнул Орбан.

Политик также отметил, что страны Запада допустили серьёзную ошибку, способствуя эскалации украинского кризиса. По его словам, вместо необходимой изоляции ситуация только ещё больше усугубилась и теперь представляет угрозу международной безопасности.

Ранее стало известно, что Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Премьер Венгрии отметил, что подход российского президента к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования" лидера киевского режима Владимира Зеленского.

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