Российские войска ударили по скоплению военных и техники ВСУ в Вольнянске, пригороде Запорожья. Об этом РИА Новости рассказал Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету.

"Нанесён удар по скоплению солдат ВСУ и бронетехники в Вольнянске", — отметил Рогов.

По его словам, местные жители сообщили о трёх взрывах. Известно, что 3 июля российские войска также били по военным целям в Запорожье. Несмотря на то, что конкретные поражённые цели остались неизвестными, в подконтрольном Киеву Орехове были уничтожены ангары с тяжёлой техникой и артиллерией ВС Украины.

В Вольнянске дислоцируются 128 горно-штурмовая бригада ВСУ и силы ПВО, уточнил Владимир Рогов. Запорожская область в нижнем течении Днепра стала частью РФ по итогам референдума 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать данную территорию. В настоящее время под контролем ВС РФ более 70% Запорожской области, в то время как остальную часть, включая сам город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром стал Мелитополь.

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