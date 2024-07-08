Служба безопасности Украины (СБУ) выбрала Молдавию для проведения операции по угону бомбардировщика Ту-22М3 из России, поскольку сотрудники спецслужб киевского режима чувствуют себя свободно в республике, заявил оперативный сотрудник ФСБ. Его слова приводит РИА Новости.
"Молдавия выбрана неспроста. Там спецслужбы Украины чувствуют себя вольготно, реализуя свои акции по разведке и не ставя в известность местные органы правопорядка", — отметил сотрудник ФСБ.
Известно, что 8 июля в пресс-службе ФСБ сообщили, что украинская разведка предложила российскому военлёту деньги и паспорт Италии за угон борта Ту-22М3 на территорию Украины. Военный лётчик рассказал, что в Telegram ему написал аноним с угрозами в адрес его семьи.
Сначала незнакомец потребовал, чтобы пилот сжёг авиатехнику и предоставил данные по самолётам, а затем предложил перегнать Ту-22М3 на Украину за $3 млн и оформить итальянское гражданство. По мнению ФСБ, к попытке угона военного самолёта, помимо СБУ, были причастны спецслужбы стран военно-политического блока НАТО.
Фото: flickr.com/Anna Zvereva (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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