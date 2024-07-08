Североатлантический альянс ослаб и, не осознавая этого, приближается к военному столкновению с Россией, пишет американский журнал Responsible Statecraft.

Издание подчёркивает, что блок НАТО использует "пропагандистский нарратив" и представляет себя как "наиболее успешный альянс в истории". По мнению авторов журнала, это убеждение основывается не на успешных военных кампаниях, а на том, что Альянсу удалось просуществовать значительно дольше, чем большинству других. В то же время автор статьи напоминает, что война в Афганистане как единственная наземная кампания, в которой участвовала НАТО, завершилась катастрофическим крахом.

Responsible Statecraft отмечает, что теперь Альянс оказался в положении, которого тщательно избегал во время первой холодной войны. Речь идёт о прокси-конфликте с РФ в Европе в условиях, которые в долгосрочной перспективе будут благоприятствовать Москве. Кроме того, в статье говорится, что разговоры о мнимой "российской угрозе" для Западной и Центральной Европы привели к ещё большей зависимости европейских стран от Америки.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)