Российский лётчик ВКС, которого пытались завербовать спецслужбы Киева для угона бомбардировщика Ту-22М3, рассказал о плане отхода для его семьи. Видео опубликовала ФСБ.

"Моя семья должна была вылететь в Турцию, где её встречали бы эти хлопцы из разведки. А потом в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь зашла о Европе", — рассказал лётчик.

Пилот отметил, что все обещания представителей киевского режима выглядели неправдоподобно.

"Какая разница? Они собирались выкрасть их и держать у себя", — добавил он.

Украинские спецслужбы также выдали супруге пилота карту поляка и открыли семье счёт в польском банке, оформив договор обслуживания на Украине. В видео показаны итальянские и польские документы, включая паспорта для лётчика и его семьи.

"Очевидно, что разведка Украины работала при участии НАТО, без их спецслужб было бы невозможно оформить европейские документы", — прокомментировал ситуацию оперативный сотрудник ФСБ.

ФСБ пресекла попытку противника провести операцию по угону Ту-22М3. Через Telegram киевский режим пытался завербовать военного лётчика, предложив ему три миллиона долларов и итальянское гражданство. Представитель Украины угрожал его семье, требуя поджечь авиатехнику и передать данные о бортах. Пилот сообщил о попытке вербовки командованию, что позволило контрразведчикам провести оперативную игру и получить сведения, для удара по аэродрому ВСУ Озёрное.

Фото: flickr.com/Dmitry Terekhov from Odintsovo (Commons Attribution 2.0 Generic license)