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WarGonzo: ВКС РФ изменили тактику ударов ТУ-22М3 по целям на Украине
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WarGonzo: ВКС РФ изменили тактику ударов ТУ-22М3 по целям на Украине

Сегодняшний массированный ракетный удар по целям на Украине отличается от предыдущих атак. По информации из Telegram военкора WarGonzo, бомбардировщики использовали ВКС РФ обманный манёвр и запустили ракеты из необычного места. Военные лётчики массово атаковали ракетами Киев.

"Сегодня ночью в небо подняли четыре бомбардировщика. Однако пусков не было — это обманный манёвр. ВКС РФ изменили тактику и атаковали не ночью, как раньше, а днём. Причём три бомбардировщика ТУ-22М3 совершили пуски из Миллерово в максимальном приближении к району СВО, чтобы у ПВО ВСУ было меньше времени сориентироваться", — сообщает автор канала.

Основной целью атаки российских самолётов стали объекты в Киеве. Поступила информация о взрывах в столице Украины, а также о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. Военкор предложил дождаться данных о поражённых целях.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Beltyukov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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