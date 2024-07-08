Сегодняшний массированный ракетный удар по целям на Украине отличается от предыдущих атак. По информации из Telegram военкора WarGonzo, бомбардировщики использовали ВКС РФ обманный манёвр и запустили ракеты из необычного места. Военные лётчики массово атаковали ракетами Киев.
"Сегодня ночью в небо подняли четыре бомбардировщика. Однако пусков не было — это обманный манёвр. ВКС РФ изменили тактику и атаковали не ночью, как раньше, а днём. Причём три бомбардировщика ТУ-22М3 совершили пуски из Миллерово в максимальном приближении к району СВО, чтобы у ПВО ВСУ было меньше времени сориентироваться", — сообщает автор канала.
Основной целью атаки российских самолётов стали объекты в Киеве. Поступила информация о взрывах в столице Украины, а также о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. Военкор предложил дождаться данных о поражённых целях.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Beltyukov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
BNS: в НАТО нет консенсуса по поводу принятия Украины в альянс
В Минобороны Литвы призвали не ждать приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне.
Два пистолета Наполеона I проданы с аукциона во Франции за €1,69 млн
Оружие французского полководца продано аукционными домами Osenat и Rossini неназванному покупателю.
Ученые нашли связь
Недавние исследования выявили существенную связь между воспалением кишечника и повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Издание Huffpost опубликовало информацию о новых доказательствах взаимосвязи между здоровьем желудочно-кишечного тракта и деменцией.
Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных
Губернатор Магаданской области одобрил региональный законопроект, который позволяет убивать бродячих животных. Он примет юридическую силу 15 июля. Законопроект был размещён на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.