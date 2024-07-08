Военный обозреватель Михаил Ходарёнок заявил, что массированные удары ВС РФ по энергоструктуре Украины будут продолжаться до "нужного эффекта". По его мнению, гуманность должна отойти на второй план, поскольку борьба ведётся по жёстким законам.

"Те, кто нас упрекает в ударах по инфраструктуре, по энергетике. Кто нас упрекает? Тот, кто сносил немецкие города до уровня ниже плинтуса", — сообщил Ходаренок "Военному делу".

Он отметил, что за 50 лет в локальных конфликтах процент гибели гражданского населения был чрезвычайно высок. По словам аналитика, иногда этот он достигал 90-95%. Однако в контексте спецоперации ВС РФ целенаправленно не ведут огонь по мирному населению или гражданским объектам, что снижает процент потерь.

Ходарёнок подчеркнул, что конфликт на Украине выделяется на фоне других противостояний, особенно тех, что вели Штаты. Поэтому упреки со стороны Запада в адрес Кремля, по его мнению, не актуальны.

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