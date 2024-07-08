Ситуация с атаками украинских боевиков в Воронежской области и других приграничных регионах России остаётся сложной, заявил политолог Евгений Михайлов в интервью 360.ru, комментируя падение обломков БПЛА в Подгоренском районе.
"Невозможно отбить всё. Что-то может прилететь, Украина ведёт масштабную террористическую войну", — отметил Михайлов.
Эксперт пояснил, что ВСУ получают от западных стран данные со спутников о расположении складов и воинских частей, которых много около границы. Михайлов подчеркнул, что защитить каждую потенциальную цель противника невозможно. В качестве решения он предложил создание санитарной зоны.
"Пока ситуация с Харьковом сохраняется, мы будем иметь проблемы в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Санитарная зона необходима, 300 километров", — заявил он.
Политолог добавил, что следует вернуться к планам по зачистке Украины от нацистов и добиваться её нейтрального статуса. Украинские дроны атаковали Подгоренский район в ночь на 7 июля. Обломки привели к пожару на складе, началась детонация. Губернатор Александр Гусев ввёл режим ЧС. Всего из населённых пунктов, попадающих под взрывы, эвакуировали 80 человек, из которых 20 отправили в санатории.
По словам Гусева, взрывы повредили частный дом и две постройки. Территорию Подгоренского района пока проверяют комиссии, которые займутся оценкой ущерба жителей.
Фото: commons.wikimedia.org/Taras Kazantsev (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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