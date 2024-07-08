На саммите НАТО в Вашингтоне лидеры блока вновь не предоставят Украине приглашение на вступление. Владимиру Зеленскому придётся принять предложенные условия вместо долгожданного членства в Альянсе, пишет AFP.
"Лидеры вновь подтвердят, что однажды Киев войдёт в НАТО… Но не дадут Зеленскому твёрдого приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время. В 2023-ем неспособность НАТО назвать чёткие сроки вступления вызвала недовольство киевского режима, и Зеленский устроил "дипломатическую бурю" в Литве. Теперь чиновники надеются избежать стычки, ясно дав понять, что прогресса не будет. Сцена лучше подготовлена, ему придётся принять что предложат", — приводит агентство слова дипломата НАТО.
Самой важной помощью, которую Зеленский получит в Вашингтоне, станут обязательства по созданию новых систем ПВО. Один из дипломатов отметил, что усиление ПВО может создать у Зеленского ощущение, будто он победил.
"Чего бы вы хотели больше? Малозначимые слова в декларации или военную поддержку?", — задался вопросом источник.
Ранее агентство France-Presse сообщало, что шансы Киева получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне равны нулю. Представитель Белого дома заявил, что будет объявлено о договорённостях с Украиной в области военной подготовки и финансовой поддержки. Генсек НАТО также отметил, что новый пакет помощи Украине и способствование большей совместимости ВСУ со стандартами блока станут для Киева "мостом к НАТО".
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Володин заявил, что Макрон проиграл из-за вмешательства в дела других стран
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал результаты парламентских выборов во Франции, где коалиция президента Эмманюэля Макрона потерпела поражение. Он предрек схожую судьбу лидерам европейских стран и США, которые вмешиваются в дела других государств.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль настаивает на партнерстве Кремя с одной Кореей
Президент Южной Кореи призвал Россию к взвешенному решению в вопросе выбора между двумя корейскими государствами. Он подчеркнул, что расширение военного взаимодействия между Москвой и Пхеньяном создает угрозу стабильности как на Корейском полуострове, так и в Европе.
Ученые нашли связь
Недавние исследования выявили существенную связь между воспалением кишечника и повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Издание Huffpost опубликовало информацию о новых доказательствах взаимосвязи между здоровьем желудочно-кишечного тракта и деменцией.
Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных
Губернатор Магаданской области одобрил региональный законопроект, который позволяет убивать бродячих животных. Он примет юридическую силу 15 июля. Законопроект был размещён на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.