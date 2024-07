На саммите НАТО в Вашингтоне лидеры блока вновь не предоставят Украине приглашение на вступление. Владимиру Зеленскому придётся принять предложенные условия вместо долгожданного членства в Альянсе, пишет AFP.

"Лидеры вновь подтвердят, что однажды Киев войдёт в НАТО… Но не дадут Зеленскому твёрдого приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время. В 2023-ем неспособность НАТО назвать чёткие сроки вступления вызвала недовольство киевского режима, и Зеленский устроил "дипломатическую бурю" в Литве. Теперь чиновники надеются избежать стычки, ясно дав понять, что прогресса не будет. Сцена лучше подготовлена, ему придётся принять что предложат", — приводит агентство слова дипломата НАТО.

Самой важной помощью, которую Зеленский получит в Вашингтоне, станут обязательства по созданию новых систем ПВО. Один из дипломатов отметил, что усиление ПВО может создать у Зеленского ощущение, будто он победил.

"Чего бы вы хотели больше? Малозначимые слова в декларации или военную поддержку?", — задался вопросом источник.

Ранее агентство France-Presse сообщало, что шансы Киева получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне равны нулю. Представитель Белого дома заявил, что будет объявлено о договорённостях с Украиной в области военной подготовки и финансовой поддержки. Генсек НАТО также отметил, что новый пакет помощи Украине и способствование большей совместимости ВСУ со стандартами блока станут для Киева "мостом к НАТО".

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)