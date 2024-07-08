Telegram-канал "Военная хроника" сообщает, что Киев подвергся удару трёх российских гиперзвуковых "Кинжалом". По данным канала, одна из ракет поразила цель на юго-западе столицы, где находится аэродром Жуляны.
Украинские паблики распространяют кадры со столбами дыма, поднимающимися над Киевом после серии взрывов. Известно, что 8 июля Киевская ОВА сообщала, что системы ПВО отражают ракетную атаку по украинской столице. Местная пресса писала о серии сильных взрывов в Киеве.
Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ утратили способность эффективно защищать свои аэродромы из-за недостатка комплексов ПВО. По его словам, ВС Украины с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, включая аэродромы Миргород, Долгинцево и Полтава. До этого сообщалось об атаке российских войск на аэродромы в Киеве и области.
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