Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с лётчиком, которого пыталась завербовать украинская разведка. Военный рассказал, что ему написал аноним в Telegram, угрожая его семье. Неизвестный требовал поджечь авиатехнику и предоставить данные по самолётам, а затем перегнать Ту-22М3 на территорию Украины. За это россиянину обещали $3 млн и гражданство Италии. Лётчик немедленно сообщил обо всём командованию.

Ту-22М3 — стратегический бомбардировщик, способный нести ядерные бомбы, а также баллистические и крылатые ракеты. Как следует из видео ФСБ, украинская разведка обещала летчику $3 млн за угон, включая миллион от "Укроборонпрома".

В ходе оперативной игры контрразведчики получили сведения, которые помогли нашим ВС нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озёрное". ВСУ пытаются добиться хоть какой-то локальной победы. По данным ведомства, спецслужбы киевского режима пытались завербовать пилота Ту-22М3, обещая ему для побега карту поляка. А вся операция спланирована НАТО. Лётчик поторговался с вербовщиками, чтобы убедить их в серьёзности намерений сбежать на Запад, а затем обратился к командованию и всё рассказал.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence (Creative Commons Attribution 4.0 International)