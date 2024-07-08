Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с лётчиком, которого пыталась завербовать украинская разведка. Военный рассказал, что ему написал аноним в Telegram, угрожая его семье. Неизвестный требовал поджечь авиатехнику и предоставить данные по самолётам, а затем перегнать Ту-22М3 на территорию Украины. За это россиянину обещали $3 млн и гражданство Италии. Лётчик немедленно сообщил обо всём командованию.
Ту-22М3 — стратегический бомбардировщик, способный нести ядерные бомбы, а также баллистические и крылатые ракеты. Как следует из видео ФСБ, украинская разведка обещала летчику $3 млн за угон, включая миллион от "Укроборонпрома".
В ходе оперативной игры контрразведчики получили сведения, которые помогли нашим ВС нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озёрное". ВСУ пытаются добиться хоть какой-то локальной победы. По данным ведомства, спецслужбы киевского режима пытались завербовать пилота Ту-22М3, обещая ему для побега карту поляка. А вся операция спланирована НАТО. Лётчик поторговался с вербовщиками, чтобы убедить их в серьёзности намерений сбежать на Запад, а затем обратился к командованию и всё рассказал.
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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