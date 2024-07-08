Франция столкнулась с политическим тупиком после парламентских выборов, пишет Bloomberg. Страна может окунуться в период политической нестабильности, поскольку ни одна из политических сил не получила большинства в парламенте.
Первое место во втором туре выборов занял "Новый народный фронт", получив 182 места в Нацсобрании. Центристский блок Макрона "Вместе!" получил 168 мест, а "Национальное объединение" Ле Пен — 143. Для большинства нужно набрать 289 мест, всего в парламенте заседают 577 депутатов.
Даже если небольшие партии объединятся с крупными группами, абсолютное большинство не будет достигнуто. Парламент разделится на три группы с разными повестками. Марин Ле Пен согласилась, Париж окажется "в тупиковой ситуации".
Она заявила: "Нас ожидает очередной год нелегальной иммиграции, ещё год утраты покупательной способности, ещё год взрыва нестабильности в стране Мы единственная сплочённая группа в Национальном собрании, партия будет выполнять свою роль в защите французов".
Bloomberg пишет, что у Макрона есть два варианта. Первый — создать с союзниками правительство меньшинства, но "Новый народный фронт" должен распасться, а часть его членов примкнуть к президенту. Лидер "Непокоренной Франции Жан-Люк Меланшон исключил эту возможность. Однако глава Социалистической партии Оливье Фор выступил не так категорично.
Второй вариант — назначение "правительства технократов", когда политики избираются благодаря доказанной эффективности. Однако, по мнению Bloomberg, оба эти решения приведут к ослабленному правительству с меньшим влиянием на международной арене, которому будет трудно утвердить значимые законы. Обозреватель Лайонел Лоран считает, что коалиция просуществует не более года.
Фото: commons.wikimedia.org/Государственная дума Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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