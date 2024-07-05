Травля в Сети может затронуть каждого. Она молниеносно достигает огромных масштабов, при этом повод для агрессии вовсе не обязателен. Неудачная шутка, глупость, перепалка, инфоповод — и хейтеры словно срываются с цепи, атакуют личные страницы в соцсетях, пишут оскорбления, проклятия и даже угрозы. Главное отличие кибербуллинга от травли в оффлайн — пострадавшие чаще всего не знают агрессоров лично, а ущерб репутации и моральному состоянию человека может быть намного больше.

По данным исследования компании UXSSR, 57% пользователей соцсетей в России сталкивались с кибербуллингом, 33% из них стали жертвами, 4% признались, что выступали агрессорами, но большинство — наблюдатели.

Чем меньше знаем, тем сильнее страх: скорость распространения хейта и фейковые аккаунты дезориентируют пострадавших — и вот уже жертве кажется, что все её ненавидят и хотят уничтожить. Основные последствия травли — изоляция, потеря доверия к людям, боязнь обратиться за помощью, одиночество и чувство вины вплоть до суицидальных попыток.

Реально ли наказать обидчиков по закону за оскорбления, проклятия, клевету, запугивания, угрозы и причинение морального вреда? Наказать зачинщика травли, с чьей подачи началась эта вакханалия?

Так ли анонимны и безнаказанны действия хейтеров, как им кажется, когда они бросаются стаей на одного, атакую личные соцсети, без согласия растаскивают по площадкам фото человека и место его проживания, оскорбляют его по национальному признаку? Что можно сделать в такой ситуации в правовом поле, какие статьи УК РФ затрагивает кибербуллинг? И как правильно действовать, если жертва травли решит наказать обидчиков за пережитый стресс?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Бенхиным Александром, юристом, адвокатом и телеэкспертом.

Реально ли наказать обидчиков по закону за причинение морального ущерба в соцсетях?

"Да, всё реально, и сейчас очень много таких дел. Надо разложить их на несколько категорий. Оскорбление и проклятие — это Административный кодекс, есть статья "Оскорбление". Наказание можно ограничить штрафом. А если угрозы: непосредственно угрозы жизни или угрозы благосостоянию, угрозы причинения вреда здоровью, тогда это уже уголовная статья. Вплоть до серьёзных тюремных сроков можно получить, если доказать, что этот человек подразумевал что-то сделать", — объяснил адвокат. "Есть даже понятие "Угроза убийством" — 105 статья через 30-ую. Статья 105 через 30-ую — намерение это осуществить. И там неважно, просто человек сказал это в лицо или написал это в соцсети. Всё можно доказать и даже посадить человека. Ещё раз раскладываем на две части: оскорбления и проклятия — это штраф. Скорее всего небольшой, несколько тысяч рублей. А вот угроза убийства или причинения серьёзного вреда — это уже вплоть до тюремного срока. И в первом, и во втором случае нужно заверять. Самое простое, что любому гражданину доступно — заверить скрины у нотариуса. Есть сейчас такая услуга. Можно прийти к нотариусу, показать им скрин, нотариус заверит. И с этими заверенными копиями информации можно обращаться в органы полиции, в органы внутренних дел, и писать заявление", — рассказал о порядке действий специалист.

Обнаружить такого человека довольно просто, особенно если речь идёт о резидентах России. Всё вычисляется по IP-адресу. Многие, кстати, оскорбляют и угрожают с незакрытых аккаунтов, с настоящих адресов, профилей в соцсетях. Соответственно, можно вычислить этого человека, но всё зависит от политической воли руководства МВД.

"То есть если они дают зелёный цвет, то все технические возможности у отделений полиции есть, и у оперативников есть все возможности вычислить человека. За несколько секунд вычисляется, кто он, где бы он ни находился. Если речь о резидентах России, полиция сработала и вычислила, тогда элементарно можно привлечь к уголовной ответственности. Если это происходило из-за границы, то есть угрожали некие укроботы, там это сделать сложно и невозможно привлечь их к ответственности", — поделился Александр. "У меня был случай, привлекли мы девочку, которая оскорбляла. Она находилась в Новосибирске, а объект её угроз — в Италии. Итальянец нам дал доверенность на представление его интересов. Мы возбудили дело в Москве по адресу нашего нахождения как адвокатов, и в Новосибирске её серьёзно стали таскать на допрос, возбудили дело. Потом они примирились, дело закрыли. В принципе, всё реально. Если захотеть, абсолютно всё реально. Я лично проходил это "от и до". Начиная с переписки и заканчивая тем, что её в наручниках доставили в ОВД города", — привёл пример Бенхин.

А зачинщика можно наказать? Если он бросил некую фразу, осознавая, что все накинутся, ведь он для этого так и поступает. Можно наказать такого человека? Или он ни при чём?

"Теоретически да. Если конкретно он оскорбляет кого-то, и все подхватили. Если вычислить, кто первым сказал эту фразу, я думаю, да, такого человека можно привлечь и наказать. Хотя на практике всё зависит от личности пострадавшего, от его технических возможностей, а главное: от того, захочет ли полиция этим заниматься", — подчеркнул адвокат.

То есть прецеденты такие есть, люди обращались?

"Прецеденты 100% есть. Люди обращались и судились, даже вплоть до уголовных дел. То есть 100% такое, я знаю, было. Мы живём в эпоху интернета. Вот то, что мы расследовали в Новосибирске, возбудили архаичную статью 119-ую — угроза убийством. Она ему кричала, что она его убьёт. Писала: "Убью, убью, убью", и уже покупала билеты на рейс в Рим. Мы доказали, что она могла осуществить эту угрозу. Вот такая угроза убийства. Мы возбудили такую статью. Всё можно", — заверил эксперт.

Человек делает скрины на всю эту историю, приходит к нотариусу, подтверждает. Нотариус проверяет скрины. А дальше пострадавший идёт в органы внутренних дел и пишет заявление: "Мне угрожают".

То есть не в суд, а в полицию идёт?

"Да, если речь об угрозе убийством или расправой, в полицию. Если речь идёт об оскорблении, идёт в суд. Это административное дело. И там нотариально заверенные скрины являются материалами административного дела, не уголовного. Это значит суд. Но там и наказание… Административка за оскорбление — как правило, 5 000 рублей штрафа, 8 000 рублей. Или обяжут извиниться в этой же соцсети, где оскорбил. Написать опровержение. То есть если говорить про известных блогеров, которые оскорбляют друг друга, то они потом по решению суда пишут такое опровержение", — прояснил ситуацию Александр Бенхин.

А если участвовало в травле несколько человек, 10-20, реально, чтобы всех наказали?

"Всё реально. Но это вопрос ресурсов. Есть ли достаточно следователей, оперативников. Это всё надо расследовать, документировать, вычислять IP-адреса. Если в другом регионе, полиция должна обращаться к коллегам из другого региона, чтобы они съездили по адресу, этого человека нашли. То же самое судов касается, повестки и так далее. Если теоретически, всё возможно. Практически — сами размышляйте, как это всё происходит в реальной жизни. Тягомотно, будет стоить нервов. Но главное, чтобы эти товарищи знали, что есть такое наказание для них", — предупредил адвокат.

Тем более, сейчас идёт борьба с анонимными сим-картами, анонимными IP-адресами. За то, чтобы в интернете видели, кто стоит за IP-адресом, рассказал эксперт. Чтобы не было людей, которые пишут фейки.

"Не обязательно оскорблять частное лицо. Или возьмём ложные сообщения о терактах, их сейчас очень много было. Соответственно, для этого симка обязательно должна быть привязана к паспорту, если писали с телефона. Если это домашний интернет, он должен быть задокументирован и привязан, чтобы проще всё это было расследовать и вычислять, сейчас ведётся такая политика", — заключил адвокат.

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