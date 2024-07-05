ВС России ударили по военным аэродромам в ближнем тылу ВСУ, уничтожив самолёты и вертолёты противника. Важность этих событий возрастает в свете будущих поставок F-16, пишет РИА Новости.

В результате ракетного удара по аэродрому Долгинцево Киев потерял МиГ-29 и боеприпасы, сообщило МО России в четверг. Это уже третий эпизод на неделе. Днём стало известно о поражении Ми-24 в Полтаве.

Самый результативный удар ВС РФ нанесли во вторник: на аэродроме Миргород уничтожены несколько самолётов. По данным МО, разбиты пять истребителей Су-27, а два на ремонте повреждены. ВСУ признают потери, но занижают. Экс-спикер ВС Украины Юрий Игнат заявил, что Россия "ежедневно лупит" по аэродромам, и киевский режим использует макеты бортов. На аэродроме Миргород обнаружены полноразмерные изображения самолётов, нарисованных на стоянке.

Не исключено, что в Миргороде и Долгинцево прошла репетиция борьбы с F-16.

"Это доказательство того, что ждёт самолёты Запада, если они прибудут на Украину — а они, скорее всего, прибудут. ВС РФ продемонстрировали, что могут эффективно уничтожать их уже в пунктах базирования", — заявил первый замдекана факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Игорь Ковалёв агентству Sputnik.

Похоже, что результаты агрессивной мобилизации вселили во Владимира Зеленского уверенность, он заговорил о наступлении — контингент есть, осталось вооружить. Возможно, Киев и его союзники попытаются применить наступательную концепцию AirLand Battle или "воздушно-наземную операцию". С этой целью ВСУ пытаются выбивать ПВО РФ. В случае успеха к бою подключатся F-16.

Однако пока это лишь спекуляции. Возможности ВСУ остаются неясными. Неизвестно, когда и в каком количестве будут переданы истребители США.

"Сложно сказать, как противник планирует использовать F-16. Зависит от того, сколько их поставят и какое дадут вооружение. Если они ударят по целям ПВО — это одна тактика, если выпустят крылатые ракеты — другая, если бомбы с УМПК — третья", — пояснил военный эксперт Денисенцев.

Дым над Миргородом намекает, что бойцы ВС РФ готовятся к любому развитию событий.

Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)