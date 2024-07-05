Участник спецоперации записал видео президенту Владимиру Путину. В обращении он заявил о столкновении с "правовым беззаконием", материал публикует Telegram-канал "Русская община ZOV".

Боец выразил недовольство работой главы Бийского района Алтайского края Дениса Артёмова и муниципальных депутатов. Он сообщил, что в 2021 году взял в аренду несколько земельных участков. Однако в 2024 году, когда он уже находился в зоне СВО, администрация отказалась продлевать договоры.

"В течение полугода, обращаясь в разные инстанции, я получал отписки", — отметил солдат.

Он попросил помочь закрепить за ним участки до окончания СВО.

"Сложившаяся ситуация мешает выполнять боевые задачи", — добавил он.

Ранее ещё один участник спецоперации, серб Александр Иокич, обратился к президенту России. На родине ему грозит 25-летний срок за наёмничество. Иокич рассказал, что после расформирования его подразделения у него не осталось легального основания для пребывания в России. Он выразил желание остаться в стране и продолжать защищать её интересы в зоне проведения СВО. Впоследствии депутат Александр Хинштейн сообщил, что российская сторона предоставит бойцу временное убежище.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)