Участник спецоперации записал видео президенту Владимиру Путину. В обращении он заявил о столкновении с "правовым беззаконием", материал публикует Telegram-канал "Русская община ZOV".
Боец выразил недовольство работой главы Бийского района Алтайского края Дениса Артёмова и муниципальных депутатов. Он сообщил, что в 2021 году взял в аренду несколько земельных участков. Однако в 2024 году, когда он уже находился в зоне СВО, администрация отказалась продлевать договоры.
"В течение полугода, обращаясь в разные инстанции, я получал отписки", — отметил солдат.
Он попросил помочь закрепить за ним участки до окончания СВО.
"Сложившаяся ситуация мешает выполнять боевые задачи", — добавил он.
Ранее ещё один участник спецоперации, серб Александр Иокич, обратился к президенту России. На родине ему грозит 25-летний срок за наёмничество. Иокич рассказал, что после расформирования его подразделения у него не осталось легального основания для пребывания в России. Он выразил желание остаться в стране и продолжать защищать её интересы в зоне проведения СВО. Впоследствии депутат Александр Хинштейн сообщил, что российская сторона предоставит бойцу временное убежище.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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