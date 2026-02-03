Чеснок въелся в доску намертво — этот простой трюк спасает даже старую поверхность

Разделочная доска каждый день принимает на себя всё: от сырого мяса до лука, чеснока и жирных соусов. Со временем на поверхности остаются запахи, липкий налёт и следы продуктов, а обычного ополаскивания уже не хватает. При этом вернуть доске свежий вид можно без "тяжёлой" химии — с помощью уксуса. Об этом сообщает Southern Living.

Почему уксус помогает доске выглядеть чище

Уксус ценят за простоту: он доступный, пищевой и подходит для регулярного ухода. Его действие связано с уксусной кислотой — она помогает убрать остатки еды, растворить жир и уменьшить количество некоторых бактерий на поверхности. Особенно заметен эффект, когда доска начинает "держать" запахи, например после чеснока или лука.

"Уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает уменьшить количество некоторых бактерий на разделочной доске, удаляет остатки пищи и удаляет жир", — объясняет Эмми Клинтон, создатель рецептов из Колорадо и основатель Totally Emmy.

Для каких досок уксус безопасен, а где лучше не рисковать

Белый уксус можно использовать на самых популярных материалах — пластике, дереве и бамбуке. Главное правило для дерева: не оставлять его в жидкости надолго, иначе материал начнёт пересыхать и может деформироваться или потрескаться. Ещё один нюанс — если деревянная доска обработана маслом, уксус способен частично снять защитный слой, поэтому после чистки её иногда приходится заново пропитывать.

Отдельно стоит помнить про каменные доски. Гранит и мрамор плохо переносят кислоту: со временем она может испортить поверхность и сделать её тусклой.

Быстрая ежедневная чистка уксусом

Если доска использовалась для овощей, хлеба или готовых продуктов, достаточно короткого ухода после готовки. Сначала важно смыть все остатки еды и пройтись по поверхности горячей водой с каплей средства для посуды. Затем доску ополаскивают и наносят уксус — можно просто полить или распылить из пульверизатора.

Оптимально оставить уксус на 5-10 минут, после чего снова смыть тёплой водой. Финальный шаг — тщательно вытереть полотенцем и дать доске полностью высохнуть на воздухе, чтобы внутри не оставалась влага и не появлялся неприятный запах.

Глубокая чистка и борьба со стойкими запахами

Если доска впитала аромат рыбы, лука или чеснока, можно усилить эффект уксуса. После обычного мытья горячей мыльной водой на поверхность наливают уксус и сверху добавляют пищевую соду или соль. Смесь аккуратно втирают губкой или мягкой щёткой, чтобы убрать налёт и освежить доску.

Затем состав оставляют на 10-15 минут и тщательно смывают горячей водой. После этого доску обязательно сушат полотенцем и оставляют досыхать вертикально или на решётке — так поверхность быстрее станет сухой и чистой.

Что делать после разделки сырого мяса

Уксус полезен как часть ухода, но полагаться только на него после сырого мяса нельзя. Он снижает количество бактерий, но не гарантирует уничтожение всех опасных патогенов, поэтому для полной дезинфекции нужны дополнительные меры.

"Уксус может снижать количество бактерий, но нельзя полагаться на него для полного уничтожения всех опасных патогенов, таких как сальмонелла или кишечная палочка", — говорит Клинтон.

В таких случаях рекомендуют сначала тщательно отмыть доску горячей водой с моющим средством, а затем использовать разбавленный раствор отбеливателя: 1 столовая ложка жидкого отбеливателя без запаха на 1 галлон воды. Раствор оставляют на несколько минут, потом снова смывают горячей мыльной водой и сушат на воздухе.

В долгосрочной перспективе лучше иметь отдельную доску для сырого мяса и другую — для повседневной нарезки, чтобы снизить риск перекрёстного загрязнения и продлить срок службы инвентаря.