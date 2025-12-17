Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пластиковая разделочная доска на столе
Пластиковая разделочная доска на столе
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 1:48

Эта разделочная доска убивает ножи за пару недель — у многих она лежит дома

Разделочная доска может сильно тупить ножи — эксперт Новикова

Выбор разделочной доски редко воспринимается как важная часть кухонного арсенала — до тех пор, пока острый нож внезапно не перестаёт резать. Лезвие начинает "жевать" продукты, заточка помогает всё хуже, а проблема кажется необъяснимой. Между тем причина может быть не в ноже, а в поверхности, на которой вы режете. Об этом рассказала эксперт по бытовым привычкам и кухонному инвентарю Ольга Новикова.

Почему ножи быстро тупятся

Даже качественная сталь не выдерживает постоянного контакта с неподходящими материалами. Слишком жёсткая или агрессивная поверхность буквально стирает режущую кромку, сокращая срок службы ножа в разы. Именно поэтому профессионалы всегда обращают внимание не только на ножи, но и на разделочные доски.

Деревянная доска — самый щадящий вариант

По словам специалиста, древесина остаётся оптимальным выбором для домашней кухни. Она мягче большинства синтетических материалов и не оказывает разрушительного сопротивления лезвию.

"Деревянная доска — самый щадящий вариант из всех. Дерево мягче пластика, не сопротивляется лезвию и содержит волокна, которые, наоборот, принимают его давление", — отметила эксперт Ольга Новикова.

Благодаря такой структуре нож дольше сохраняет остроту, а сама доска не покрывается глубокими бороздами даже при активном использовании. Дополнительный плюс — природные антибактериальные свойства древесины. Особенно это характерно для сосны: содержащиеся в ней смолы способны подавлять рост микроорганизмов.

При этом у натурального материала есть свои особенности. Деревянные доски плохо переносят длительный контакт с влагой, поэтому после мытья их важно тщательно просушивать, устанавливая на ребро, а не оставляя лежать на столешнице.

Пластик: практично, но не всегда безопасно

Пластиковые доски часто выбирают из-за простоты ухода, однако их влияние на ножи напрямую зависит от качества материала. Дешёвый пластик обычно слишком твёрдый и со временем покрывается сеткой царапин. В них задерживаются остатки пищи и активно размножаются бактерии.

Более современный и безопасный вариант — термопластик. Он отличается упругостью, устойчив к износу и не вступает в химические реакции с продуктами. Именно такие доски широко применяются в профессиональных кухнях: их легко мыть, дезинфицировать и маркировать для разных типов продуктов.

Почему стекло — худший выбор

Несмотря на эффектный внешний вид и ощущение чистоты, стеклянные доски считаются самыми опасными для ножей. Они обладают высокой твёрдостью и буквально "убивают" режущую кромку.

Стекло — очень твёрдый материал. Одна нарезка на такой доске мгновенно затупляет даже самый лучший шеф-нож.

По этой причине стеклянные доски чаще используют как сервировочные, а не рабочие поверхности.

Как сделать правильный выбор

Оптимальная разделочная доска — это баланс между заботой о ножах и удобством в быту. Дерево подойдёт тем, кто ценит долговечность лезвий и готов уделять внимание уходу. Качественный пластик станет компромиссом для активной кухни. А вот стекло, несмотря на привлекательность, лучше оставить вне зоны ежедневной готовки.

