Масса против сушки: две стратегии, которые делят мир фитнеса на лагеря
Периоды "массы" и "сушки" — одни из самых обсуждаемых стратегий в бодибилдинге. Эти подходы позволяют управлять телом через питание, тренировочный процесс и режим восстановления, чтобы поочерёдно набирать мышечную массу и снижать уровень жира. Но как сделать это грамотно и безопасно? Ниже — подробный разбор методов, советов и типичных ошибок, которые помогут выстроить программу так, чтобы организм не пострадал, а результат порадовал.
Что такое "масса" и "сушка"
Под "массой" (или "булкингом") понимают фазу набора мышечной массы. Для этого человек ест больше, чем тратит, тренируется с отягощениями и создаёт условия для роста мышечных волокон. "Сушка" (cutting) — обратный процесс: целью становится уменьшение процента жира при сохранении набранных мышц. Обычно эти фазы чередуются, особенно у спортсменов, готовящихся к соревнованиям. Но использовать их можно и в обычной жизни — при условии грамотного контроля питания и тренировок.
Кому подходит такая стратегия
Методика булкинга и сушки подходит не только профессиональным бодибилдерам. Например, регбист или футболист может набирать массу перед сезоном, чтобы стать мощнее, а лыжник или бегун — снижать жир, чтобы улучшить координацию и скорость. Однако для людей с нарушениями пищевого поведения такие эксперименты противопоказаны — контроль калорий и веса может привести к рецидивам.
Как работает фаза "массы"
Основная цель булкинга — создать профицит калорий, чтобы организм мог использовать энергию на рост мышц. При этом важно не просто "есть больше", а делать упор на качественные продукты и соблюдать баланс макронутриентов.
-
Калории. В среднем для роста массы требуется на 200-500 ккал больше суточной нормы.
-
Белок. Потребление — около 1 г на фунт (2,2 г на кг) веса. Лучше выбирать нежирные источники: курица, индейка, рыба, яйца.
-
Тренировки. Основа — силовые упражнения с прогрессирующей нагрузкой. Вес и объём должны расти постепенно, чтобы мышцы постоянно получали стимул к адаптации.
-
Длительность. Средняя фаза длится от 4 до 12 месяцев, после чего возможен переход к сушке.
"Главная цель периода массы — не пресс, а рост объёма и силы", — отметил тренер по силовой подготовке Джейк Харкофф.
Плюсы и минусы набора массы
Плюсы:
-
ускоренный рост мышц;
-
повышение силы и выносливости;
-
улучшение плотности костей;
-
улучшенное восстановление после нагрузок.
Минусы:
-
риск набора лишнего жира;
-
снижение подвижности и ловкости;
-
ухудшение показателей выносливости;
-
повышение риска травм при работе с большими весами.
Как выполнять сушку
Сушка — это не просто "похудение". Цель — убрать жир, сохранив мышцы. Для этого нужно создать дефицит калорий, но при этом поддерживать высокий уровень белка и адекватную физическую активность.
-
Дефицит калорий. Оптимально снижать калорийность на 10-20% от нормы (примерно 300-500 ккал в день).
-
Баланс макронутриентов. Обычно соотношение составляет 55-60% углеводов, 25-30% белков и 15-20% жиров.
-
Белок. Минимум 1,6-2,2 г на кг веса, чтобы предотвратить разрушение мышц.
-
Контроль. Полезно вести дневник питания и тренировок — так проще отслеживать прогресс.
-
Поддержка специалиста. Работа с тренером или диетологом помогает избежать ошибок и проблем с гормональным фоном.
"Главная задача сушки — снизить жир, не потеряв силу", — пояснил диетолог и тренер Джим Уайт.
Преимущества и риски
Плюсы:
-
снижение процента жира;
-
улучшение рельефа тела;
-
повышение скорости и ловкости;
-
положительное влияние на некоторые биомаркеры здоровья.
Минусы:
-
возможная потеря энергии и концентрации;
-
риск нарушения сна;
-
ослабление восстановления;
-
гормональные сбои при чрезмерном дефиците.
Советы шаг за шагом
-
Определите цель. Вы хотите выглядеть рельефнее или набрать массу? Это поможет выбрать направление.
-
Считайте калории. Без расчёта энергии и макронутриентов сложно управлять процессом.
-
Следите за белком. Он нужен и для роста, и для сохранения мышц.
-
Не торопитесь. И набор, и сушка требуют времени. Быстрые изменения — путь к стрессу и откатам.
-
Тренируйтесь по плану. Составьте программу с чередованием базовых упражнений, кардио и отдыха.
-
Следите за сном. Недосып снижает выработку тестостерона и замедляет восстановление.
-
Пейте воду. Гидратация — залог метаболической стабильности.
-
Не зацикливайтесь на весе. Измеряйте объёмы, силу и выносливость.
-
Периодически делайте анализы. Контроль гормонов и витаминов помогает избежать дефицитов.
-
Обращайтесь к специалистам. Самостоятельные эксперименты часто приводят к обратному результату.
Ошибки, которых стоит избегать
-
Ошибка: слишком быстрый дефицит калорий.
Последствие: потеря мышц, усталость.
Альтернатива: постепенно снижать калорийность и сохранять силовые тренировки.
-
Ошибка: чрезмерный профицит калорий.
Последствие: избыточный жир.
Альтернатива: контроль порций и качественные продукты.
-
Ошибка: игнорирование восстановления.
Последствие: перетренированность, травмы.
Альтернатива: планировать отдых и следить за качеством сна.
А что если не делить фазы?
Некоторые спортсмены выбирают умеренный подход — так называемый "recomp": они сохраняют баланс между лёгким профицитом и дефицитом калорий, чтобы одновременно медленно набирать мышечную массу и снижать жир. Этот метод требует терпения, но считается щадящим для организма.
Плюсы и минусы подхода "масса-сушка"
Плюсы:
-
явный контроль над телом;
-
возможность достичь максимальной формы;
-
повышение силы и мышечного тонуса;
-
опыт работы с питанием и телом.
Минусы:
-
резкие колебания веса;
-
требование постоянного контроля;
-
возможная психологическая усталость;
-
не подходит людям с нарушенным пищевым поведением.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как выбрать между булкингом и сушкой?
Определите приоритет: если цель — сила и рост, выбирайте массу; если рельеф и лёгкость — сушку.
Сколько длится каждая фаза?
Обычно масса занимает 3-6 месяцев, сушка — 1-3 месяца. Всё зависит от цели и физиологии.
Что лучше: считать калории или слушать тело?
Лучше совмещать оба подхода: цифры дают контроль, а сигналы организма — обратную связь.
Мифы и правда
-
Миф: сушка всегда приводит к потере мышц.
Правда: при грамотном питании и высоком белке мышцы сохраняются.
-
Миф: на массе можно есть всё подряд.
Правда: качество еды важно не меньше количества.
-
Миф: только профессионалы могут делать сушки.
Правда: с контролем специалистов это безопасно и для любителей.
3 интересных факта
-
при умеренном профиците калорий мышцы растут быстрее, чем при экстремальном;
-
люди с большим опытом тренировок набирают массу медленнее, чем новички;
-
недостаток сна может полностью остановить процесс жиросжигания.
Булкинг и сушка — мощные инструменты трансформации тела. Однако их эффективность зависит от точного расчёта, дисциплины и грамотного руководства. Для большинства любителей безопаснее начинать с умеренных изменений рациона и плавной прогрессии в тренировках. Главное — здоровье и устойчивый результат, а не экстремальные колебания формы.
