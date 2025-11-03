Масса против сушки: две стратегии, которые делят мир фитнеса на лагеря

Периоды "массы" и "сушки" — одни из самых обсуждаемых стратегий в бодибилдинге. Эти подходы позволяют управлять телом через питание, тренировочный процесс и режим восстановления, чтобы поочерёдно набирать мышечную массу и снижать уровень жира. Но как сделать это грамотно и безопасно? Ниже — подробный разбор методов, советов и типичных ошибок, которые помогут выстроить программу так, чтобы организм не пострадал, а результат порадовал.

Что такое "масса" и "сушка"

Под "массой" (или "булкингом") понимают фазу набора мышечной массы. Для этого человек ест больше, чем тратит, тренируется с отягощениями и создаёт условия для роста мышечных волокон. "Сушка" (cutting) — обратный процесс: целью становится уменьшение процента жира при сохранении набранных мышц. Обычно эти фазы чередуются, особенно у спортсменов, готовящихся к соревнованиям. Но использовать их можно и в обычной жизни — при условии грамотного контроля питания и тренировок.

Кому подходит такая стратегия

Методика булкинга и сушки подходит не только профессиональным бодибилдерам. Например, регбист или футболист может набирать массу перед сезоном, чтобы стать мощнее, а лыжник или бегун — снижать жир, чтобы улучшить координацию и скорость. Однако для людей с нарушениями пищевого поведения такие эксперименты противопоказаны — контроль калорий и веса может привести к рецидивам.

Как работает фаза "массы"

Основная цель булкинга — создать профицит калорий, чтобы организм мог использовать энергию на рост мышц. При этом важно не просто "есть больше", а делать упор на качественные продукты и соблюдать баланс макронутриентов.

Калории. В среднем для роста массы требуется на 200-500 ккал больше суточной нормы.

Белок. Потребление — около 1 г на фунт (2,2 г на кг) веса. Лучше выбирать нежирные источники: курица, индейка, рыба, яйца.

Тренировки. Основа — силовые упражнения с прогрессирующей нагрузкой. Вес и объём должны расти постепенно, чтобы мышцы постоянно получали стимул к адаптации.

Длительность. Средняя фаза длится от 4 до 12 месяцев, после чего возможен переход к сушке.

"Главная цель периода массы — не пресс, а рост объёма и силы", — отметил тренер по силовой подготовке Джейк Харкофф.

Плюсы и минусы набора массы

Плюсы:

ускоренный рост мышц;

повышение силы и выносливости;

улучшение плотности костей;

улучшенное восстановление после нагрузок.

Минусы:

риск набора лишнего жира;

снижение подвижности и ловкости;

ухудшение показателей выносливости;

повышение риска травм при работе с большими весами.

Как выполнять сушку

Сушка — это не просто "похудение". Цель — убрать жир, сохранив мышцы. Для этого нужно создать дефицит калорий, но при этом поддерживать высокий уровень белка и адекватную физическую активность.

Дефицит калорий. Оптимально снижать калорийность на 10-20% от нормы (примерно 300-500 ккал в день).

Баланс макронутриентов. Обычно соотношение составляет 55-60% углеводов, 25-30% белков и 15-20% жиров.

Белок. Минимум 1,6-2,2 г на кг веса, чтобы предотвратить разрушение мышц.

Контроль. Полезно вести дневник питания и тренировок — так проще отслеживать прогресс.

Поддержка специалиста. Работа с тренером или диетологом помогает избежать ошибок и проблем с гормональным фоном.

"Главная задача сушки — снизить жир, не потеряв силу", — пояснил диетолог и тренер Джим Уайт.

Преимущества и риски

Плюсы:

снижение процента жира;

улучшение рельефа тела;

повышение скорости и ловкости;

положительное влияние на некоторые биомаркеры здоровья.

Минусы:

возможная потеря энергии и концентрации;

риск нарушения сна;

ослабление восстановления;

гормональные сбои при чрезмерном дефиците.

Советы шаг за шагом

Определите цель. Вы хотите выглядеть рельефнее или набрать массу? Это поможет выбрать направление. Считайте калории. Без расчёта энергии и макронутриентов сложно управлять процессом. Следите за белком. Он нужен и для роста, и для сохранения мышц. Не торопитесь. И набор, и сушка требуют времени. Быстрые изменения — путь к стрессу и откатам. Тренируйтесь по плану. Составьте программу с чередованием базовых упражнений, кардио и отдыха. Следите за сном. Недосып снижает выработку тестостерона и замедляет восстановление. Пейте воду. Гидратация — залог метаболической стабильности. Не зацикливайтесь на весе. Измеряйте объёмы, силу и выносливость. Периодически делайте анализы. Контроль гормонов и витаминов помогает избежать дефицитов. Обращайтесь к специалистам. Самостоятельные эксперименты часто приводят к обратному результату.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка: слишком быстрый дефицит калорий.

Последствие: потеря мышц, усталость.

Альтернатива: постепенно снижать калорийность и сохранять силовые тренировки.

Ошибка: чрезмерный профицит калорий.

Последствие: избыточный жир.

Альтернатива: контроль порций и качественные продукты.

Ошибка: игнорирование восстановления.

Последствие: перетренированность, травмы.

Альтернатива: планировать отдых и следить за качеством сна.

А что если не делить фазы?

Некоторые спортсмены выбирают умеренный подход — так называемый "recomp": они сохраняют баланс между лёгким профицитом и дефицитом калорий, чтобы одновременно медленно набирать мышечную массу и снижать жир. Этот метод требует терпения, но считается щадящим для организма.

Плюсы и минусы подхода "масса-сушка"

Плюсы:

явный контроль над телом;

возможность достичь максимальной формы;

повышение силы и мышечного тонуса;

опыт работы с питанием и телом.

Минусы:

резкие колебания веса;

требование постоянного контроля;

возможная психологическая усталость;

не подходит людям с нарушенным пищевым поведением.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать между булкингом и сушкой?

Определите приоритет: если цель — сила и рост, выбирайте массу; если рельеф и лёгкость — сушку.

Сколько длится каждая фаза?

Обычно масса занимает 3-6 месяцев, сушка — 1-3 месяца. Всё зависит от цели и физиологии.

Что лучше: считать калории или слушать тело?

Лучше совмещать оба подхода: цифры дают контроль, а сигналы организма — обратную связь.

Мифы и правда

Миф: сушка всегда приводит к потере мышц.

Правда: при грамотном питании и высоком белке мышцы сохраняются.

Миф: на массе можно есть всё подряд.

Правда: качество еды важно не меньше количества.

Миф: только профессионалы могут делать сушки.

Правда: с контролем специалистов это безопасно и для любителей.

3 интересных факта

при умеренном профиците калорий мышцы растут быстрее, чем при экстремальном;

люди с большим опытом тренировок набирают массу медленнее, чем новички;

недостаток сна может полностью остановить процесс жиросжигания.

Булкинг и сушка — мощные инструменты трансформации тела. Однако их эффективность зависит от точного расчёта, дисциплины и грамотного руководства. Для большинства любителей безопаснее начинать с умеренных изменений рациона и плавной прогрессии в тренировках. Главное — здоровье и устойчивый результат, а не экстремальные колебания формы.