Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сушка тела и правильное питание спортсмена
Сушка тела и правильное питание спортсмена
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:50

Масса против сушки: две стратегии, которые делят мир фитнеса на лагеря

Как сохранить мышечную массу при снижении жира — мнение диетолога Джима Уайта

Периоды "массы" и "сушки" — одни из самых обсуждаемых стратегий в бодибилдинге. Эти подходы позволяют управлять телом через питание, тренировочный процесс и режим восстановления, чтобы поочерёдно набирать мышечную массу и снижать уровень жира. Но как сделать это грамотно и безопасно? Ниже — подробный разбор методов, советов и типичных ошибок, которые помогут выстроить программу так, чтобы организм не пострадал, а результат порадовал.

Что такое "масса" и "сушка"

Под "массой" (или "булкингом") понимают фазу набора мышечной массы. Для этого человек ест больше, чем тратит, тренируется с отягощениями и создаёт условия для роста мышечных волокон. "Сушка" (cutting) — обратный процесс: целью становится уменьшение процента жира при сохранении набранных мышц. Обычно эти фазы чередуются, особенно у спортсменов, готовящихся к соревнованиям. Но использовать их можно и в обычной жизни — при условии грамотного контроля питания и тренировок.

Кому подходит такая стратегия

Методика булкинга и сушки подходит не только профессиональным бодибилдерам. Например, регбист или футболист может набирать массу перед сезоном, чтобы стать мощнее, а лыжник или бегун — снижать жир, чтобы улучшить координацию и скорость. Однако для людей с нарушениями пищевого поведения такие эксперименты противопоказаны — контроль калорий и веса может привести к рецидивам.

Как работает фаза "массы"

Основная цель булкинга — создать профицит калорий, чтобы организм мог использовать энергию на рост мышц. При этом важно не просто "есть больше", а делать упор на качественные продукты и соблюдать баланс макронутриентов.

  • Калории. В среднем для роста массы требуется на 200-500 ккал больше суточной нормы.

  • Белок. Потребление — около 1 г на фунт (2,2 г на кг) веса. Лучше выбирать нежирные источники: курица, индейка, рыба, яйца.

  • Тренировки. Основа — силовые упражнения с прогрессирующей нагрузкой. Вес и объём должны расти постепенно, чтобы мышцы постоянно получали стимул к адаптации.

  • Длительность. Средняя фаза длится от 4 до 12 месяцев, после чего возможен переход к сушке.

"Главная цель периода массы — не пресс, а рост объёма и силы", — отметил тренер по силовой подготовке Джейк Харкофф.

Плюсы и минусы набора массы

Плюсы:

  • ускоренный рост мышц;

  • повышение силы и выносливости;

  • улучшение плотности костей;

  • улучшенное восстановление после нагрузок.

Минусы:

  • риск набора лишнего жира;

  • снижение подвижности и ловкости;

  • ухудшение показателей выносливости;

  • повышение риска травм при работе с большими весами.

Как выполнять сушку

Сушка — это не просто "похудение". Цель — убрать жир, сохранив мышцы. Для этого нужно создать дефицит калорий, но при этом поддерживать высокий уровень белка и адекватную физическую активность.

  • Дефицит калорий. Оптимально снижать калорийность на 10-20% от нормы (примерно 300-500 ккал в день).

  • Баланс макронутриентов. Обычно соотношение составляет 55-60% углеводов, 25-30% белков и 15-20% жиров.

  • Белок. Минимум 1,6-2,2 г на кг веса, чтобы предотвратить разрушение мышц.

  • Контроль. Полезно вести дневник питания и тренировок — так проще отслеживать прогресс.

  • Поддержка специалиста. Работа с тренером или диетологом помогает избежать ошибок и проблем с гормональным фоном.

"Главная задача сушки — снизить жир, не потеряв силу", — пояснил диетолог и тренер Джим Уайт.

Преимущества и риски

Плюсы:

  • снижение процента жира;

  • улучшение рельефа тела;

  • повышение скорости и ловкости;

  • положительное влияние на некоторые биомаркеры здоровья.

Минусы:

  • возможная потеря энергии и концентрации;

  • риск нарушения сна;

  • ослабление восстановления;

  • гормональные сбои при чрезмерном дефиците.

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель. Вы хотите выглядеть рельефнее или набрать массу? Это поможет выбрать направление.

  2. Считайте калории. Без расчёта энергии и макронутриентов сложно управлять процессом.

  3. Следите за белком. Он нужен и для роста, и для сохранения мышц.

  4. Не торопитесь. И набор, и сушка требуют времени. Быстрые изменения — путь к стрессу и откатам.

  5. Тренируйтесь по плану. Составьте программу с чередованием базовых упражнений, кардио и отдыха.

  6. Следите за сном. Недосып снижает выработку тестостерона и замедляет восстановление.

  7. Пейте воду. Гидратация — залог метаболической стабильности.

  8. Не зацикливайтесь на весе. Измеряйте объёмы, силу и выносливость.

  9. Периодически делайте анализы. Контроль гормонов и витаминов помогает избежать дефицитов.

  10. Обращайтесь к специалистам. Самостоятельные эксперименты часто приводят к обратному результату.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: слишком быстрый дефицит калорий.
    Последствие: потеря мышц, усталость.
    Альтернатива: постепенно снижать калорийность и сохранять силовые тренировки.

  • Ошибка: чрезмерный профицит калорий.
    Последствие: избыточный жир.
    Альтернатива: контроль порций и качественные продукты.

  • Ошибка: игнорирование восстановления.
    Последствие: перетренированность, травмы.
    Альтернатива: планировать отдых и следить за качеством сна.

А что если не делить фазы?

Некоторые спортсмены выбирают умеренный подход — так называемый "recomp": они сохраняют баланс между лёгким профицитом и дефицитом калорий, чтобы одновременно медленно набирать мышечную массу и снижать жир. Этот метод требует терпения, но считается щадящим для организма.

Плюсы и минусы подхода "масса-сушка"

Плюсы:

  • явный контроль над телом;

  • возможность достичь максимальной формы;

  • повышение силы и мышечного тонуса;

  • опыт работы с питанием и телом.

Минусы:

  • резкие колебания веса;

  • требование постоянного контроля;

  • возможная психологическая усталость;

  • не подходит людям с нарушенным пищевым поведением.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать между булкингом и сушкой?
Определите приоритет: если цель — сила и рост, выбирайте массу; если рельеф и лёгкость — сушку.

Сколько длится каждая фаза?
Обычно масса занимает 3-6 месяцев, сушка — 1-3 месяца. Всё зависит от цели и физиологии.

Что лучше: считать калории или слушать тело?
Лучше совмещать оба подхода: цифры дают контроль, а сигналы организма — обратную связь.

Мифы и правда

  • Миф: сушка всегда приводит к потере мышц.
    Правда: при грамотном питании и высоком белке мышцы сохраняются.

  • Миф: на массе можно есть всё подряд.
    Правда: качество еды важно не меньше количества.

  • Миф: только профессионалы могут делать сушки.
    Правда: с контролем специалистов это безопасно и для любителей.

3 интересных факта

  • при умеренном профиците калорий мышцы растут быстрее, чем при экстремальном;

  • люди с большим опытом тренировок набирают массу медленнее, чем новички;

  • недостаток сна может полностью остановить процесс жиросжигания.

Булкинг и сушка — мощные инструменты трансформации тела. Однако их эффективность зависит от точного расчёта, дисциплины и грамотного руководства. Для большинства любителей безопаснее начинать с умеренных изменений рациона и плавной прогрессии в тренировках. Главное — здоровье и устойчивый результат, а не экстремальные колебания формы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подтягивания улучшают осанку и снижают нагрузку на позвоночник — отметил тренер Джейк Харкофф сегодня в 1:10
Турник против тренажёрного зала: кто на самом деле делает вас сильнее

Подтягивания — базовое упражнение, которое часто недооценивают. Узнайте, почему оно считается одним из лучших для тела и как научиться выполнять его правильно.

Читать полностью » Ягодичный мостик улучшает осанку и баланс — мнение тренера по силовой подготовке Тины Тан вчера в 17:10
Эти упражнения меняют походку и осанку: сильные бёдра — секрет устойчивого тела

Эти упражнения помогут укрепить внутреннюю поверхность бедра, улучшить баланс и избавиться от болей в спине — и всё это без тренажеров.

Читать полностью » Выпады с гантелями — основа тренировки Кэрри Андервуд, рассказала Ив Оверленд вчера в 16:10
Тело, которое поёт: как звезда кантри прокачала ноги до идеала

Как Кэрри Андервуд удаётся сохранять силу, выносливость и идеальные формы даже во время гастролей? Узнаем секреты тренировок звезды от её личного тренера.

Читать полностью » Статический пресс под углом 90 градусов улучшает контроль мышц — тренеры подчеркнули важность техники вчера в 15:10
Пресс может быть плоским, но слабым: вот что делает его по-настоящему сильным

Простой комплекс, который укрепит нижние мышцы пресса и сделает талию подтянутой. Всего восемь упражнений — и заметный результат уже через несколько недель.

Читать полностью » Кардиолог Дуэйн Шмидт рассказал, как танцы помогают укрепить сердце и снизить холестерин вчера в 14:04
Танцы вместо таблеток: как музыка лечит сердце и снижает холестерин

Узнайте, почему танцы считаются лучшей кардиотренировкой для снижения холестерина и как 20 минут в день могут укрепить сердце.

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина рассказала, чем полезны занятия на пуантах для тела и осанки вчера в 13:10
Балет на пуантах вместо фитнеса: тренировка, которая делает тело лёгким и сильным

Узнайте, как занятия на пуантах помогают укрепить тело, улучшить осанку и воплотить детскую мечту о балете без риска для здоровья.

Читать полностью » Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам сохранить молодость с помощью тренировок вчера в 12:15
После 30 жизнь только начинается: программа, которая возвращает силу и гибкость

Узнайте, какие тренировки помогают мужчинам сохранять молодость после 30 и 40 лет и почему разминка важнее тяжёлых весов.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала пять эффективных упражнений для жиросжигания вчера в 11:10
Домашняя тренировка, после которой жир не вернётся

Узнайте, какие упражнения действительно запускают жиросжигание, как питаться для подтянутого тела и почему баланс КБЖУ важнее строгих диет.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Король Карл III начал планировать собственные похороны
Садоводство
Прореживание свёклы обеспечивает крупные и ровные корнеплоды — советы агронома Сергея Воронова
Садоводство
Садоводы используют картонные коробки для яиц, чтобы быстро и ровно посадить тюльпаны осенью
Наука
ITGC: Учёные оценили влияние подводных течений на таяние шельфовых ледников
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер перечислил 4 упражнения для поддержания здоровья после 60
Туризм
Le Figaro: в Сен-Жан-де-Мон вырос спрос на жильё у океана в 2025 году
Авто и мото
Мастер автосервиса: зубная паста эффективно удаляет налёт с фар
УрФО
Опрос: жители Курганской области заводят второго ребёнка не из-за денег
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet