Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кроссовки
Кроссовки
© unsplash.com by HamZa NOUASRIA is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 17:10

Купила гольф-кроссовки и удивилась — в городе удобнее, чем в обычных

Гольфистки выбрали безшиповые кроссовки для тренировок — исследователи рынка

Итак, настало время для нового вызова — гольфа. Эта игра требует терпения, внимания и уверенности в каждом движении. Пусть ваши удары пока не самые сильные, а мяч не всегда попадает в лунку, зато стиль и уверенность на поле можно обрести гораздо раньше — с правильно подобранной обувью.

Почему важно выбрать правильные кроссовки для гольфа

Гольф — это не просто спорт, а настоящий ритуал. Каждая деталь экипировки влияет на самочувствие и уверенность игрока. Обувь здесь играет ключевую роль: она должна быть устойчивой, удобной и при этом выглядеть привлекательно. Неверно подобранные кроссовки могут привести к усталости стопы, нарушению баланса и снижению точности ударов.

Многие производители сегодня делают акцент на лёгких, дышащих материалах, водонепроницаемости и гибкой подошве, которая адаптируется под движение. Это делает обувь не только практичной, но и универсальной — её можно носить и за пределами поля.

Советы шаг за шагом: как выбрать идеальные гольф-кроссовки

  1. Определите покрытие поля. Для сухих травяных площадок подойдут мягкие подошвы без шипов, а для влажных — модели с прорезиненными шипами.

  2. Выбирайте дышащие материалы. Кожа с перфорацией или современные мембраны позволяют ноге "дышать" и не перегреваются.

  3. Обратите внимание на подошву. Хорошая амортизация помогает сохранить устойчивость при замахе.

  4. Подберите оптимальную посадку. Пятка не должна скользить, а пальцам должно быть комфортно.

  5. Оцените дизайн. Современные модели сочетают спортивную эстетику с элементами уличного стиля, что позволяет носить их и вне гольф-клуба.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка обуви без примерки.
    Последствие: натирание и усталость после первой игры.
    Альтернатива: подбирать модель с учётом длины и ширины стопы, лучше примерять во второй половине дня.

  • Ошибка: выбор модной, но неудобной пары.
    Последствие: потеря устойчивости при ударе.
    Альтернатива: выбирать кроссовки с устойчивой подошвой и поддержкой свода стопы.

  • Ошибка: экономия на материале.
    Последствие: обувь быстро теряет форму, пропускает влагу.
    Альтернатива: отдавать предпочтение натуральной коже или современным мембранным тканям.

А что если хочется выделиться

Многие бренды предлагают лимитированные серии — с яркими цветами, декоративной отделкой и необычными принтами. Например, модели с элементами металлизированной кожи или неоновой вставкой смотрятся эффектно, не нарушая спортивной функциональности. Можно подобрать обувь под цвет перчаток или гольф-сумки — мелочь, но именно она создаёт целостный образ.

Плюсы и минусы популярных моделей

  • Классические кожаные: долговечны, устойчивы, но требуют ухода.

  • Синтетические: лёгкие и влагостойкие, но менее дышащие.

  • Безшиповые: комфортны для ходьбы, но хуже держат сцепление на влажной траве.

  • Съёмные шипы: универсальное решение для разных погодных условий.

FAQ

Как выбрать размер гольф-кроссовок?
Ориентируйтесь на свой стандартный размер, но учитывайте, что нога может немного отекать при длительной игре. Лучше оставить небольшой запас в носке.

Сколько стоят хорошие кроссовки для гольфа?
Средняя цена качественной пары — от 10 000 до 20 000 рублей. Брендовые коллекции премиум-класса могут стоить дороже.

Что лучше — кожа или синтетика?
Кожа обеспечивает максимальный комфорт и долговечность, а синтетика выигрывает в лёгкости и устойчивости к влаге.

Мифы и правда

  • Миф: обувь без шипов непригодна для игры.
    Правда: современные безшиповые модели имеют продуманную рельефную подошву и обеспечивают хорошее сцепление.

  • Миф: женские модели уступают мужским по качеству.
    Правда: ведущие бренды выпускают линейки с теми же технологиями, адаптируя лишь форму колодки.

  • Миф: гольф-кроссовки подходят только для поля.
    Правда: многие пары можно носить в городе — они отлично смотрятся с джинсами или спортивным костюмом.

3 интересных факта

  1. Некоторые модели оснащаются съёмными стельками с памятью формы, что снижает нагрузку на стопу.

  2. Известные гольфистки часто заказывают обувь индивидуального пошива — под форму поля и особенности походки.

  3. Производители всё чаще используют переработанные материалы, делая спорт экологичнее.

Исторический контекст

Первые гольф-ботинки появились ещё в XIX веке в Шотландии. Тогда обувь имела шнуровку и металлические шипы, чтобы не скользить на влажной траве. Со временем технологии изменились: появились резиновые подошвы, амортизирующие стельки и влагозащитные покрытия. Сегодня гольф-обувь — это сплав традиций и инноваций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пилатес снимает усталость после работы — отметила инструктор Кристин Биннендайк сегодня в 9:10
Сделала это перед сном — и впервые за долгое время спала спокойно

Насыщенная неделя позади — пора отпустить напряжение. Простое упражнение из пилатеса поможет вернуть лёгкость телу и ясность голове, даже если до отпуска ещё далеко.

Читать полностью » Техника безопасных приседаний с гантелями получила одобрение фитнес-тренера Курдилы сегодня в 8:10
Добавила гантели в домашнюю тренировку — и через неделю подтянулись ягодицы

Секрет подтянутых ягодиц — не в чудо-кремах, а в правильных движениях. Узнай, как одно простое упражнение поможет добиться формы мечты.

Читать полностью » Регулярные тренировки делают силуэт подтянутым — фитнес-инструктор Эрин Курдила сегодня в 7:10
Положила фитбол рядом с диваном — и начала худеть, сама не заметив

Скоро сезон купальников, и пора вернуть стройность силуэту. Простое упражнение с фитболом поможет убрать бока и укрепить мышцы без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Постепенные тренировки помогают побороть страх дороги — инструкторы сегодня в 6:10
Раньше боялась трафика, теперь кайфую от дороги — всё дело в одном приёме

Мечтаете начать ездить на работу на велосипеде, но пугает поток машин? Эти советы помогут чувствовать себя уверенно и безопасно в городском трафике.

Читать полностью » Велосипедисты снизили риск сердечных заболеваний на 50 процентов — врачи сегодня в 5:10
Села на велосипед ради эксперимента — и через неделю перестала пить кофе по утрам

Каждый находит оправдания, чтобы не садиться на велосипед. Но стоит лишь попробовать, и путь на работу становится лучшей частью дня.

Читать полностью » Ball Press ускоряет развитие силы мышц ног и рук — фитнес-тренеры сегодня в 4:50
Узнала о Ball Press случайно — теперь пропал живот и спина не болит

Всего одно упражнение, которое одновременно задействует верх и низ тела, помогает подтянуть мышцы и сэкономить время — узнай, как правильно его выполнять.

Читать полностью » Гибкость ног можно улучшить с помощью простых упражнений — тренер Сандрин Арсизе сегодня в 4:27
Улучшил походку за неделю: оказывается, всё, что нужно — растяжка

Развить гибкость ног — это реально, и для этого не нужно быть профессиональным спортсменом. Простые упражнения для улучшения гибкости помогут вам улучшить самочувствие.

Читать полностью » Езда на велосипеде снижает стресс и улучшает сон — считают психологи сегодня в 4:10
Всего неделя на велосипеде — и я будто заново родилась: результат поразил

Всё больше городов становятся дружелюбными к велосипедистам. Почему это важно и как начать ездить на работу на велосипеде без стресса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Пластиковый компостер удерживает тепло для быстрого разложения
Питомцы
Кошка предупреждает малышей о недопустимом поведении шипением
Спорт и фитнес
Чилийский сибас стал главным блюдом светских ужинов — Philippe Chow
Культура и шоу-бизнес
Леди Гага и Майкл Полански планируют камерную свадьбу до окончания турне — Rolling Stone
Садоводство
Обрезка деревьев в ноябре помогает предотвратить болезни растений — Марина Яковлева
Авто и мото
Тонкий металл авто снижает травмы при столкновении — инженер-конструктор
Дом
Алессандро Газзо: клинеры не проводят глубокую уборку и ограничены по времени и ресурсам
Наука
Липидные биомаркеры подтвердили жизнь микробов в щелочной среде океана — Университет Бремена
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet