Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
© https://unsplash.com by Joey Huang is licensed under Free
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:29

Рейсы в рай, багаж в ад: как уфимская таможня ловит туристов на сувенирах

С начала 2026 года через воздушный пункт пропуска уфимского аэропорта прошло порядка 150 тысяч пассажиров, а сотрудники Башкортостанской таможни оформили более 800 рейсов. В отчетный период зафиксировано свыше 220 случаев нарушения таможенных правил, связанных с нелегальным перемещением различных товаров. Наиболее часто в багаже путешественников обнаруживают мед и объекты морской фауны, включая кораллы. География полетов из столицы Башкортостана охватывает страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ, что спровоцировало рост пассажиропотока на 14% по сравнению с прошлым годом.

Статистика и география нарушений

Динамика авиаперевозок в Уфе демонстрирует уверенный рост: количество обслуженных воздушных судов увеличилось на 22% по отношению к первым трем месяцам минувшего года. Позитивная тенденция обусловлена запуском прямых маршрутов в Китай, Вьетнам и на Шри-Ланку, что расширило горизонты для местных туристов. Тем не менее, интенсификация международного сообщения закономерно привела к увеличению числа фиксируемых правонарушений на границе.

Наибольшее количество административных протоколов оформлено в отношении граждан, следовавших рейсами в страны Центральной Азии, а также популярные курортные направления. Высокие показатели правонарушений на этих маршрутах объясняются недостаточной осведомленностью пассажиров о существующих ограничениях на ввоз и вывоз специфических категорий товаров. Таможенный пост работает в усиленном режиме, контролируя соблюдение норм Евразийского экономического союза.

Таможенники продолжают фиксировать попытки перемещения запрещенных или ограниченных в обороте предметов, несмотря на наличие всей необходимой информации в открытом доступе. Подобные инциденты не только замедляют прохождение контроля другими пассажирами, но и приводят к изъятию грузов. Анализ текущей ситуации показывает, что наиболее частыми нарушителями становятся туристы, возвращающиеся из стран с экзотической флорой и фауной.

Типичные предметы задержания

В списке изымаемой продукции, помимо традиционного для региона меда, лидируют кораллы, которые туристы пытаются вывезти из стран с жарким климатом. Эти природные сувениры часто попадают под действие международных конвенций, запрещающих их свободное перемещение через границы без соответствующих разрешений. Также сотрудники ведомства регулярно выявляют попытки ввоза алкогольной и табачной продукции, не имеющей необходимых акцизных марок.

Значительная часть нарушений связана с попытками провоза продовольствия, подпадающего под категорию ветеринарного контроля. К такой продукции относятся мясо, молочные изделия и некоторые виды продуктов пчеловодства. Кроме биологических материалов, в багаже выявляют предметы, классифицируемые как холодное оружие: от различных модификаций ножей до метательных снарядов типа сюрикенов, а также бытовые электрошокеры.

В перечне задержанного имущества нередко фигурируют старинные монеты, которые могут обладать культурной ценностью, и значительные объемы наличных денежных средств. Отсутствие таможенной декларации при перемещении крупных сумм через границу влечет за собой административное или даже уголовное преследование. Каждое задержание сопровождается проведением экспертизы для определения законности провоза конкретных предметов.

Рекомендации для паломников

Предстоящий хадж, запланированный на вторую половину мая, требует от организаторов и участников повышенного внимания к таможенным формальностям. Исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста Александр Лопухов акцентировал внимание на важности подготовки пакета документов перед вылетом. Это особенно касается религиозной литературы, которая может содержать материалы, признанные экстремистскими.

Башкирская таможня настоятельно рекомендует использовать онлайн-ресурсы ведомства для получения актуальных сведений в разделе, ориентированном на нужды физических лиц. Представители службы подчеркивают, что ответственность за соблюдение правил ложится исключительно на авиапассажира. В случае возникновения сомнений относительно провозимого груза, эксперты советуют заранее заявлять о наличии таких товаров в декларации.

Профилактика нарушений на таможенном посту в аэропорту Уфы остается приоритетной задачей в преддверии новых туристических сезонов. Соблюдение установленных ограничений помогает не только минимизировать количество административных дел, но и обеспечивать безопасность всех участников международных воздушных перевозок. Путешественникам стоит помнить о необходимости декларирования всех предметов, подлежащих обязательному контролю, до начала прохождения досмотра.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

