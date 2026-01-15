Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 17:03

Ожидали одного — получили больше: автомобили, к которым у владельцев почти не возникает претензий

Владельцы автомобилей оценили бренды по удовлетворенности — исследователи

Рынок автомобилей в России продолжает меняться, и вместе с ним трансформируются ожидания покупателей. Все чаще при выборе машины решающим фактором становится не только цена или дизайн, но и общее впечатление от владения брендом. Новое исследование показало, какие автопроизводители лучше всего соответствуют этим ожиданиям. Об этом сообщает издание RG.ru.

Как проводилось исследование

Аналитики агентства "Автостат" изучили уровень удовлетворенности владельцев автомобилей, чтобы понять, какие бренды вызывают наибольшее доверие у покупателей. В онлайн-опросе приняли участие около 2000 автовладельцев, которые приобрели машины в период с 2020 по 2025 год. В выборку вошли 14 самых продаваемых марок на российском рынке, что позволило получить репрезентативную картину.

Респондентам предлагалось оценить не один конкретный параметр, а совокупный опыт владения автомобилем. Учитывались соответствие машины ожиданиям при покупке, качество сервисного обслуживания, работа дилерских центров, а также уровень доверия к бренду в целом. Такой подход особенно важен на фоне того, что продажи китайских автомобилей в России сократились и покупатели стали внимательнее относиться к деталям эксплуатации и поддержки.

Лидеры рейтинга по версии владельцев

Абсолютным лидером исследования стал бренд Li Auto (Lixiang), который набрал 90,57 балла. Владельцы отметили высокий уровень комфорта, технологичность моделей и положительный опыт взаимодействия с сервисными службами. Такой результат позволил марке уверенно занять первое место в рейтинге.

Вторую строчку занял Changan с показателем 86,34 балла. Бренд стабильно укрепляет свои позиции на рынке, предлагая широкий модельный ряд и понятные условия обслуживания. Третье место досталось Voyah, чей индекс удовлетворенности составил 85,05 балла, что говорит о высоком уровне доверия со стороны покупателей.

Остальные участники первой пятерки

Четвертую позицию рейтинга занял Geely, получивший 84,47 балла. Марка давно присутствует на российском рынке и смогла выстроить устойчивую репутацию, сочетающую доступность и качество. Замыкает пятерку лидеров Chery с результатом 83,01 балла, подтвердив статус одного из самых узнаваемых и востребованных брендов среди российских автомобилистов.

Эксперты обращают внимание, что высокие оценки во многом связаны с популярностью кроссоверов и внедорожников, которые остаются ключевым сегментом. Это подтверждают и аналитические данные о том, что китайские бренды заняли большинство мест в топ-10 рынка РФ, усилив конкуренцию именно за счет массовых и хорошо оснащённых моделей.

В целом результаты исследования показывают, что современные автовладельцы оценивают автомобиль как комплексный продукт, где важна каждая деталь — от первого визита в салон до регулярного обслуживания. Такой подход постепенно формирует новые стандарты конкуренции и заставляет бренды работать не только над техникой, но и над качеством взаимодействия с клиентом.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.

