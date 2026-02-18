Комната выглядит дороже без лишних затрат: дизайнерский приём с оттенком краски преображает интерьер

Нестандартный оттенок способен полностью изменить атмосферу комнаты, даже если в ней не трогали мебель и планировку. Дизайнеры давно используют этот приём, чтобы пространство выглядело глубже, спокойнее и дороже без капитального ремонта. Причём добиться такого эффекта можно и своими силами, если подойти к выбору цвета вдумчиво. Об этом сообщает House Beautiful.

Почему индивидуальный цвет даёт другой эффект

Покраска остаётся самым быстрым способом преобразить интерьер, однако готовые оттенки из каталога не всегда работают так, как ожидается. Один и тот же цвет при разном освещении может выглядеть теплее, холоднее или темнее. На восприятие влияют текстиль, напольное покрытие, отделка и даже расположение окон.

"Смешанный по индивидуальному заказу цвет придает ощущение глубины и продуманности, чего часто не могут обеспечить стандартные краски", — говорит дизайнер интерьеров Коллин Догерти из Devon Downs Design.

Индивидуально подобранный тон помогает объединить детали в цельную композицию. Именно поэтому необычные оттенки часто создают ощущение дорогого и продуманного интерьера. Этот приём особенно актуален сейчас, когда серые интерьеры теряют позиции и на первый план выходят более тёплые и насыщенные палитры.

"Иногда, когда люди описывают пространство как элегантное или дорогое, это происходит потому, что был выбран необычный цвет, который дополняет освещение, архитектурные детали, а также существующие материалы, текстуры и узоры", — говорит Криста Уэллс из Georgetown On My Mind.

Цвет важен не только для стен

Дизайнеры всё чаще корректируют оттенки не только на стенах, но и на мебели, фасадах шкафов и даже раковинах. Такой подход помогает создать единый образ без масштабной переделки. Особенно заметен эффект в небольших помещениях, где цвет напрямую влияет на ощущение пространства.

Например, при работе с компактными зонами специалисты осветляют исходный тон на 20-30 процентов, чтобы избежать ощущения тесноты. Похожий принцип применяют, подбирая оттенки для маленькой кухни, где важно сохранить ощущение воздуха и света.

"Мы используем индивидуальные цвета для наших навесных шкафов и раковин в ванных комнатах", — говорит Робин Флаэрти из North and Madison.

В одном из проектов команда осветлила терракотовый оттенок для небольшой ванной, чтобы помещение не казалось слишком тёмным из-за ниши. В результате пространство стало уютным, но не мрачным.

Как дизайнеры добиваются точного оттенка

Работа начинается с базового цвета, который постепенно корректируют по яркости, насыщенности и подтону. Специалисты делают несколько пробных образцов и оценивают их при разном освещении — дневном и вечернем. Важно учитывать и тип покрытия: матовые и глянцевые поверхности по-разному отражают свет.

"Мы часто работаем с несколькими образцами, пока не добьемся нужного оттенка при любом освещении", — объясняет Догерти.

Также дизайнеры советуют тестировать цвет на больших участках стены. Маленький образец может выглядеть иначе, чем полноценный фрагмент поверхности.

Можно ли повторить этот приём дома

Экспериментировать с краской можно самостоятельно. Для начала стоит выбрать оттенок, который уже нравится, и аккуратно корректировать его, добавляя белый для мягкости или более тёмный пигмент для глубины. Важно наблюдать, как цвет меняется в течение дня.

Если результат устраивает, образец можно отнести в магазин для точного подбора формулы. Интересный эффект создаёт и плавный переход тона — постепенное осветление или затемнение одного цвета на стене или фасадах мебели. Главное — учитывать весь интерьер целиком, чтобы оттенок не выбивался из общей композиции.

Индивидуально смешанная краска позволяет добиться ощущения продуманности без серьёзных вложений. Небольшая корректировка помогает подчеркнуть достоинства пространства и сделать его более гармоничным. Именно поэтому дизайнеры так часто делают ставку на индивидуально подобранные цвета краски.