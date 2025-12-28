Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 11:01

Купила зеркало необычной формы — и ванная перестала быть скучной: мягкие линии творят чудеса

Изогнутые зеркала вытеснили прямоугольные в ванных — House Digest

Ванная комната всё чаще становится не просто функциональным пространством, а местом, где хочется уюта и эстетики. И именно зеркало способно кардинально изменить ощущение от интерьера — добавить мягкости, света и даже визуально расширить помещение. В 2026 году дизайнеры всё активнее уходят от привычных прямоугольников и делают ставку на изогнутые, органические формы, которые выглядят как небольшой арт-объект и при этом отлично работают в быту. Об этом пишет House Digest.

Почему прямоугольные зеркала уступают место "мягким" формам

Во многих современных квартирах до сих пор стоят стандартные строительные зеркала — прямоугольные, строгие, сделанные исключительно ради практичности. Да, геометрия даёт ощущение порядка, но одновременно может сделать ванную более холодной и "офисной", особенно если рядом много плитки, чётких линий и угловатых шкафов.

Изогнутые формы работают иначе: они смягчают пространство и создают более расслабленное впечатление.

"Арки, овалы и неправильные органические контуры встречаются повсюду", — говорит соучредительница Origins Living София Хараламбус.

Она добавляет, что такие формы помогают сбалансировать строгие линии плитки и мебели и делают даже маленькие ванные комнаты более уютными.

Главный тренд 2026 года: арки, овалы и органика

Дизайнеры называют изогнутые зеркала одним из самых заметных трендов 2026-го, потому что они визуально "оживляют" интерьер. Естественные линии ассоциируются со спокойствием, плавностью и близостью к природе, а ещё они добавляют динамики — пространство перестаёт выглядеть плоским и статичным.

"Изогнутые формы придают ванным помещениям более тактильный характер и вызывают тонкую связь с природой", — говорит Майк Мандерс.

По его словам, такие зеркала создают ощущение движения и делают обстановку более расслабленной и комфортной.

Какие формы будут в моде — и как выбрать "свою"

Вариантов изогнутых зеркал много, поэтому проще ориентироваться на два типа: симметричные и асимметричные. Они дают совершенно разное настроение.

Симметричные формы: спокойствие и баланс

К ним относятся круг, овал и арка. Они мягкие, но при этом сохраняют визуальную дисциплину. Именно такие зеркала чаще всего выбирают для минималистичных ванных или интерьеров в стиле "тёплый современный". В эту же категорию можно отнести и "таблетки" — вытянутые формы с округлыми краями, которые выглядят свежо и чуть более дизайнерски. Иногда их используют нестандартно — например, поворачивают арку боком, чтобы добавить движения и лёгкой интриги.

Асимметрия и органика: эффект "вау" без перегруза

Зеркала неправильной формы — волнистые, облачные, с мягкими изгибами — создают ощущение свободы и творчества. Они особенно хорошо смотрятся в эклектике, скандинавском уюте или в ванных, где хочется добавить характер. Асимметрия работает как небольшой сюрприз: вы смотрите в зеркало — и интерьер сразу кажется менее строгим.

Как встроить такое зеркало в ванную, чтобы оно выглядело дорого

Чтобы тренд не превратился в случайную покупку, важно отталкиваться от планировки. Сначала оценивают размер стены и тумбы: зеркало должно быть пропорциональным, иначе оно либо "потеряется", либо будет выглядеть громоздко. Затем учитывают освещение и раковину — ведь зеркало должно быть не только красивым, но и удобным.

Дальше — выбор атмосферы. Круглое зеркало добавит гармонии и мягкости. Овал придаст изящное движение. Арка сделает пространство более "архитектурным", а зеркала с зубчатым или волнистым краем добавят художественный штрих. Вариант с подсветкой усилит уют и сделает ванную визуально более тёплой.

В итоге изогнутое или органическое зеркало становится не просто аксессуаром, а центральным элементом дизайна. Оно сохраняет функциональность, но добавляет в пространство ту самую "магию", о которой так любят говорить дизайнеры: мягкость, спокойствие и ощущение, что интерьер продуман до деталей.

Читайте также

Короткий холодный цикл снижают перенос красителя при стирке — House Digest 26.12.2025 в 9:30
Новые яркие вещи опаснее всего: одна ошибка в первой стирке — и весь шкаф в разводах

Одежда может окрашиваться даже при сортировке по цветам. Исследование показало: длинные и горячие циклы усиливают перенос красителя — помогает короткая стирка в холодной воде.

Читать полностью » Интерьер-образец помогает избежать стилистического хаоса — стилисты 26.12.2025 в 3:50
Эти ошибки в ремонте съедают бюджет — большинство допускает их в самом начале

Как сделать стильный интерьер без лишних затрат: пять практичных приёмов, которые помогают сэкономить на ремонте и избежать типичных ошибок ещё на этапе планирования.

Читать полностью » Индукционная плита отключается без посуды и снижает риск перегрева — House Digest 25.12.2025 в 20:09
Хотел поменять газ на индукцию — и только потом узнал о главной “ловушке”

Индукционные плиты становятся всё более популярными. Узнайте, какие преимущества и подводные камни они имеют, стоит ли менять газ на электричество.

Читать полностью » Толстые столешницы утяжеляют современную кухню — дизайнеры 25.12.2025 в 14:10
Сделала такую кухню — и быстро пожалела: эти решения уже устарели

Какие решения в дизайне кухни уже считаются устаревшими и почему от них стоит отказаться, если вы хотите сохранить ощущение уюта, света и современности.

Читать полностью » Быстрая стирка хуже удаляет грязь, чем другие режимы — Мэри Гальярди 25.12.2025 в 8:05
Запах возвращался снова и снова — пока я не перестала делать одну ошибку со стиркой

Быстрый цикл удобен, но не всегда отстирывает как надо: ему не хватает времени и перемешивания. Когда использовать режим правильно и в каких случаях лучше выбрать обычную стирку.

Читать полностью » Вертикальное хранение увеличивает вместимость шкафа в 2–4 раза — эксперты по быту 25.12.2025 в 2:02
Раньше пуховики не помещались — теперь влезают все: приём оказался элементарным

Как японский метод вертикального хранения помогает уместить зимний гардероб в маленьком шкафу и освободить пространство без выбрасывания вещей.

Читать полностью » Горячее масло в трубах остывает и прилипает к стенкам — Патрик Фи 24.12.2025 в 19:43
Слив работал нормально — пока я не делала этого после готовки

Выливая масло в раковину, вы ставите под угрозу не только свои трубы, но и бытовую технику. Узнайте 7 шокирующих последствий этой привычки.

Читать полностью » Губки заняли третье место по бактериям дома — Европейская академия микробиологии 24.12.2025 в 13:52
Эту кухонную привычку считают странной в Европе — а мы делаем так каждый день

Почему в ряде стран Европы отказались от поролоновых губок для мытья посуды и чем их заменяют — неожиданный взгляд на привычный кухонный ритуал.

Читать полностью »

