Шторы впитывают всё подряд — но один простой способ спасает между стирками

Шторы впитывают запахи почти так же легко, как мягкая мебель: на них оседают кухонные ароматы, пыль, влажность, а иногда и следы домашних животных. Причём даже в спальне ткань может "собирать" запахи, потому что в квартире постоянно циркулирует воздух, а вместе с ним — частицы пыли и бытовые испарения. Но если шторы начали пахнуть, это не значит, что их срочно нужно стирать или менять. Есть простой способ поддерживать свежесть между уборками. Об этом сообщает House Digest.

Почему шторы начинают неприятно пахнуть

Даже если ткань выглядит чистой, со временем в ней накапливаются бытовые запахи — от подгоревшего тоста и еды до запахов животных. Дополнительно ситуацию ухудшают влажность и пыль: они могут "запечатывать" ароматы в волокнах, а иногда создавать условия для появления плесени, которая тоже даёт стойкий запах.

При этом регулярная стирка не всегда удобна. Некоторые материалы действительно можно отправить в машинку — например, полиэстер, бархат, нейлон или лён. Но у многих штор деликатная ткань или сложная конструкция, и частая стирка становится лишней нагрузкой и для ткани, и для времени.

Хитрость: маленькие пакетики с содой или активированным углём

Вместо стирки можно повесить за шторы небольшие саше с пищевой содой или активированным углём. Оба вещества работают как натуральные поглотители запахов — по тому же принципу, как их используют в холодильнике.

Пищевая сода хорошо впитывает неприятные ароматы и часто применяется в быту для профилактики затхлости. Активированный уголь особенно эффективно "собирает" запахи дыма и сильные кухонные ароматы, которые чаще всего задерживаются в ткани.

Как сделать это аккуратно и безопасно

Есть два варианта: купить готовые пакетики-поглотители или собрать их самостоятельно. Готовые саше обычно идут с крючками — их удобно крепить к люверсам штор. Если крепления нет, пакетик можно зафиксировать булавкой с изнаночной стороны, чтобы он не бросался в глаза.

Для DIY-версии подойдут маленькие тканевые мешочки, которые можно наполнить содой или порошком активированного угля. Главное условие — материал должен "дышать", иначе запахи просто не будут нормально впитываться. Пластиковые пакеты для этого не подходят, лучше выбирать тканевые саше на шнурке.

Соду можно брать обычную, которая есть на кухне. Активированный уголь чаще всего продаётся в виде порошка — его используют, например, в косметике и бытовых средствах.

Как часто менять и что ещё помогает от запахов

Чёткого расписания нет, но обычно сода и уголь работают до трёх месяцев, после чего их лучше заменить. Чтобы эффект был заметнее, важно не только "чистить" ткань, но и проветривать комнату.

Один из самых простых способов — регулярно открывать окна и раздвигать шторы, чтобы в помещение попадал свежий воздух и солнечный свет.