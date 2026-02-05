Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шторы
Шторы
© freepik.com by lifeforstock is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 16:58

Шторы впитывают всё подряд — но один простой способ спасает между стирками

Шторы впитывают запахи почти так же легко, как мягкая мебель: на них оседают кухонные ароматы, пыль, влажность, а иногда и следы домашних животных. Причём даже в спальне ткань может "собирать" запахи, потому что в квартире постоянно циркулирует воздух, а вместе с ним — частицы пыли и бытовые испарения. Но если шторы начали пахнуть, это не значит, что их срочно нужно стирать или менять. Есть простой способ поддерживать свежесть между уборками. Об этом сообщает House Digest.

Почему шторы начинают неприятно пахнуть

Даже если ткань выглядит чистой, со временем в ней накапливаются бытовые запахи — от подгоревшего тоста и еды до запахов животных. Дополнительно ситуацию ухудшают влажность и пыль: они могут "запечатывать" ароматы в волокнах, а иногда создавать условия для появления плесени, которая тоже даёт стойкий запах.

При этом регулярная стирка не всегда удобна. Некоторые материалы действительно можно отправить в машинку — например, полиэстер, бархат, нейлон или лён. Но у многих штор деликатная ткань или сложная конструкция, и частая стирка становится лишней нагрузкой и для ткани, и для времени.

Хитрость: маленькие пакетики с содой или активированным углём

Вместо стирки можно повесить за шторы небольшие саше с пищевой содой или активированным углём. Оба вещества работают как натуральные поглотители запахов — по тому же принципу, как их используют в холодильнике.

Пищевая сода хорошо впитывает неприятные ароматы и часто применяется в быту для профилактики затхлости. Активированный уголь особенно эффективно "собирает" запахи дыма и сильные кухонные ароматы, которые чаще всего задерживаются в ткани.

Как сделать это аккуратно и безопасно

Есть два варианта: купить готовые пакетики-поглотители или собрать их самостоятельно. Готовые саше обычно идут с крючками — их удобно крепить к люверсам штор. Если крепления нет, пакетик можно зафиксировать булавкой с изнаночной стороны, чтобы он не бросался в глаза.

Для DIY-версии подойдут маленькие тканевые мешочки, которые можно наполнить содой или порошком активированного угля. Главное условие — материал должен "дышать", иначе запахи просто не будут нормально впитываться. Пластиковые пакеты для этого не подходят, лучше выбирать тканевые саше на шнурке.

Соду можно брать обычную, которая есть на кухне. Активированный уголь чаще всего продаётся в виде порошка — его используют, например, в косметике и бытовых средствах.

Как часто менять и что ещё помогает от запахов

Чёткого расписания нет, но обычно сода и уголь работают до трёх месяцев, после чего их лучше заменить. Чтобы эффект был заметнее, важно не только "чистить" ткань, но и проветривать комнату.

Один из самых простых способов — регулярно открывать окна и раздвигать шторы, чтобы в помещение попадал свежий воздух и солнечный свет.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Порошок для стирки “съедает” цвет одежды — почти все делают эту ошибку, думая, что так чище вчера в 14:28

Разбираемся, почему избыток моющего средства портит ткань и как точно рассчитывать дозировку в зависимости от формы средства, загрузки и качества воды.

Читать полностью » Этот натуральный утеплитель в 2026 году вытесняет стекловату — дом становится тише и теплее вчера в 10:05

Пробковый утеплитель объединяет теплоизоляцию, звукоизоляцию и экологичность: добывается без вреда дереву, устойчива к влаге и снижает нагрузку на отопление.

Читать полностью » Гостиная кажется меньше и грязнее, чем есть на самом деле: виноваты привычные предметы вчера в 1:21

Даже аккуратная гостиная может выглядеть захламлённой из-за скрытых ошибок хранения. Эксперты объясняют, какие вещи создают беспорядок и как это исправить.

Читать полностью » Дерево, лен и керамика меняют атмосферу дома — кантри создаёт ту самую “тихую гавань” 03.02.2026 в 19:41

Кантри в квартире — не набор антиквариата, а продуманная текстура жизни: правила выбора материалов, света и хранения, чтобы сохранить простоту и комфорт.

Читать полностью » Простыни плохо высохли и “пошли” запахом — этот быстрый трюк спасает без большой стирки 03.02.2026 в 18:01

Если простыни пахнут затхлостью, мягкий раствор лимонного сока освежит бельё между стирками, уберёт запах пота и усилит результат при сушке на солнце.

Читать полностью » Чеснок въелся в доску намертво — этот простой трюк спасает даже старую поверхность 03.02.2026 в 13:53

Белый уксус удаляет жир и частично снижает количество бактерий на досках из дерева, пластика и бамбука. Простая схема: мытьё, уксус 5–10 минут и тщательная сушка.

Читать полностью » Джинсы не изнашиваются — их казнят в стиральной машине одним и тем же ритуалом 03.02.2026 в 8:38

Как стирать и сушить джинсы, чтобы они не выцветали и не садились: проверенные приёмы профессионалов и практичные правила ухода за денимом.

Читать полностью » Один ролик — десятки проблем: как липкий валик превращает уборку в диверсию 03.02.2026 в 0:40

Липкий ролик удобен, но не универсален. Некоторые вещи он может испортить незаметно. Разбираемся, где его лучше не использовать и чем заменить.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Увидел “новую Audi A4” — а там A5: почему бренд устроил путаницу и сдал назад
Туризм
Раньше туда не летали, теперь бронируют заранее: страны-открытия, куда тянутся россияне
Авто и мото
Тёплая вода вместо проводов: метод, который возвращает АКБ к жизни даже в сильный холод
Туризм
Таиланд исчезает на глазах: курорт Паттайи с русской речью и борщом стал маленькой Россией
Туризм
Собрал топ курортов для катания в России — и один вариант неожиданно обошёл фаворитов
Питомцы
Птичья радуга с подвохом: яркое оперение оказалось языком выживания, а не украшением
Авто и мото
Крыша машины больше не металл — там поселился мозг связи, замаскированный под акулий плавник
Спорт и фитнес
Выкатываются до упора и падают: не пробуйте эти приемы с гимнастическим колесом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet