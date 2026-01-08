Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка с поднятой лапой
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 4:48

Смешала кожуру и воду — кот больше не лезет на шторы: метод, который работает с первого раза

Цитрусовый запах отпугивает кошек от штор — зоологи

Кошка превращает тюль в "лестницу", а на дорогих шторах появляются затяжки — знакомая картина для многих владельцев. Ругать питомца в такой ситуации бессмысленно: он не понимает, почему это "нельзя", и не пытается вам насолить. Чаще всего за вредной привычкой стоят вполне объяснимые причины. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Почему кот лезет на шторы

Шторы для кошки — не просто ткань у окна, а удобный маршрут наверх. В природе хищники забираются повыше, чтобы контролировать территорию и наблюдать за происходящим. В квартире деревьев нет, зато есть карнизы, шкафы и занавески, по которым так легко карабкаться.

Ещё одна частая причина — банальная скука. Если кот остаётся без активных игр, он накапливает энергию и выплёскивает её в "развлечениях" вроде забегов по комнате и штурма штор. Иногда достаточно уделять питомцу всего по 10-15 минут дважды в день, чтобы заметно снизить интерес к занавескам.

Когда виноваты когти и любопытство

Когти у кошек растут постоянно, и желание точить их — нормальная потребность. Если когтеточка одна и стоит "не там", животное ищет замену. Ткань, особенно плотная, даёт приятное сопротивление, поэтому шторы могут казаться идеальным вариантом.

Не стоит забывать и про окно: птицы, прохожие, движение машин — всё это привлекает внимание. Если питомцу трудно добраться до подоконника, он выбирает самый очевидный путь — вверх по полотну.

Как переключить кота на безопасные варианты

Главная тактика — предложить альтернативу, которая будет интереснее штор. Хорошо работают высокие когтеточки, комплексы с полками, устойчивые стойки, по которым можно взбираться и наблюдать за комнатой сверху. В идеале такие точки должны быть не только в одной зоне, а там, где кот чаще всего пытается карабкаться.

Смотровая площадка у окна тоже решает проблему. Если подоконник узкий или заставлен цветами, можно поставить рядом комод, стеллаж или закрепить полку. Как только кот тянется к шторам, его спокойно переносят на "наблюдательный пункт" — так закрепляется правильное поведение.

Безопасность важнее всего

Даже если кошка просто любит сидеть у окна, оставлять её рядом с открытой створкой опасно. Для спокойствия хозяев и здоровья питомца стоит заранее установить специальные прочные сетки, рассчитанные на вес животного.

Методы, которые помогают отучить от штор

Иногда хватает простых поведенческих приёмов. Например, кошки не любят резкие звуки: хлопок ладонями или короткий топот могут остановить попытку "восхождения". Со временем у животного формируется связь: прыжок на штору — неприятный шум.

Срабатывают и запахи, которые питомцу не нравятся. Чаще всего кошек отпугивают цитрусовые: можно положить у окна кожуру апельсина или лимона, а также использовать специальные отпугивающие спреи из зоомагазина.

Уход за когтями и временные решения

Регулярная стрижка когтей снижает вероятность затяжек, а силиконовые накладки иногда помогают защитить ткань и мебель на период "перевоспитания". Дополнительно можно на время убрать шторы или подогнуть их так, чтобы коту было сложнее зацепиться и подняться.

Если же классические портьеры и тюль постоянно провоцируют питомца, стоит рассмотреть замену: жалюзи или римские шторы плотнее прилегают к раме и не дают удобной "лестницы".

В большинстве случаев шторы страдают не из-за вредности кошки, а потому что ей не хватает активности, удобных когтеточек и мест для наблюдения. Когда у питомца появляется понятная альтернатива и регулярные игры, интерес к занавескам обычно быстро угасает.

