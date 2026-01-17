Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка с кудряшками
Девушка с кудряшками
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 16:27

Выбираю стрижку для кудрей в 2026 — и понимаю: главный тренд не “боб”, есть форма эффектнее

Объём кудрей регулируют от мягкого до усиленного — парикмахер Морено

Кудри в 2026 году больше не пытаются "успокоить" — наоборот, их выводят на первый план за счёт движения, слоёв и продуманного объёма. Даже если кудрявый боб остаётся любимчиком, в моде стало больше форм, которые раскрывают текстуру и подчёркивают индивидуальность. В центре внимания — средняя длина, но рядом с ней уверенно стоят короткие и удлинённые варианты с чёлками и градуировкой. Об этом сообщает материал журналиста Гемы Лопес Лопес.

Что меняется в стрижках для кудрявых волос

Главный тренд года — не "идеальная укладка", а живой силуэт.

"Волосы оживают с движением, чётко очерченными слоями, чёлкой с намерением и объёмами, контролируемыми или преувеличенными в зависимости от характера каждого образа", — говорит парикмахер Жан Луи Давид Педро Морено.

Слои здесь — не просто декоративный приём, а основа, которая помогает локонам лечь на свои места.

"Кудри требуют определённой стрижки или, точнее, техники для того, чтобы все пряди были на месте: слои", — говорит парикмахер Ракель Саис.

Ещё один важный момент связан с возрастом и уходом: кудрям сложнее удерживать увлажнение, из-за чего контур и упругость могут "проседать".

"Это текстура, которая со временем теряет увлажнение, что может привести к потере рельефа в кудрях и жизнеспособности волос", — говорит эксперт по уходу за волосами Ольга Г. Сан Бартоломе.

Как подобрать стрижку под форму лица

Ориентир простой: стрижка должна либо добавлять объём там, где его не хватает, либо вытягивать пропорции за счёт линий. Для квадратного лица часто советуют длинный боб с удлинением к лицу.

"Мы всегда будем советовать длинный боб. Другими словами, укорочьте сзади и длиннее спереди, чтобы удлиниться", — говорит менеджер по образованию Franck Provost Карлос Фернандес.

Для вытянутого лица обычно работает округлый контур с объёмом, а для лица с выразительными чертами — формы с чёлкой, которые смягчают линии.

Семь самых заметных кудрявых стрижек 2026 года

1. Маллет на кудрях

Длина примерно до ключиц, акцент на диагональ и более длинную "спину", часто с выразительной, слегка вогнутой чёлкой, которая поддерживает естественную текстуру.

2. Длинный пикси

Короткая форма, где объём создаётся верхними слоями, а эффект напоминает "отросший" пикси: удобно тем, кто хочет динамику без сложной укладки.

3. Микси

Гибрид пикси и маллета с тремя уровнями длины: фронтальная часть, область висков и затылок. Длину чёлки и бакенбард можно подстроить под лицо, особенно выигрышно он работает с округлыми пропорциями.

4. Волчья стрижка

Градуированные слои вокруг лица и удлинённая чёлка, которые смягчают черты и добавляют воздуха. Для тонких волос градиент делают мягче, чтобы не потерять плотность.

5. Кудрявый шэг

Неровный градиент и ощутимый объём — вариант для тех, кто хочет подчеркнуть локоны и при этом сохранить "небрежную" изысканность, включая чёлку.

6. Бикси

Смешение пикси и каре: округлый объём помогает тонким волосам выглядеть гуще, а общий силуэт делает черты лица мягче и современнее.

7. Пикси "а-ля гарсон"

Короткая стрижка, в которой кудри остаются главным украшением. Для круглого лица обычно оставляют больше длины на макушке и у висков, а для вытянутого — добавляют мягкую чёлку для баланса.

Кудрявые стрижки 2026 года хороши тем, что не требуют бороться с природой волос: правильная форма сама задаёт красивое направление локонам. Если опираться на слои, учитывать пропорции лица и не забывать про увлажнение, результат будет выглядеть свежо и "дорого" даже без сложных техник.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

