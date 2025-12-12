Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в поле
Девушка в поле
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 6:41

Кудри мстят за ошибки ухода: привычки, которые превращают локоны в хаос и лишают их формы

Сухое расчесывание разрушает форму локонов — парикмахер Селин Ларами

Многие обладатели вьющихся волос ежедневно сталкиваются с советами, которые кажутся убедительными, но в итоге только усложняют уход. Из-за множества источников и противоречивых мнений разобраться становится всё труднее. Именно поэтому опытные специалисты все чаще объясняют, какие представления о кудрях действительно стоит пересмотреть. Об этом сообщает Femina.

Распространённые мифы о стайлинге и кудрявой текстуре

Уход за вьющимися и текстурированными волосами часто сопровождается устойчивыми убеждениями, которые передаются из поколения в поколение или множатся в социальных сетях. Многие женщины по привычке следуют "народным рекомендациям", не задумываясь, подходят ли они конкретному типу волос. При этом профессионалы напоминают: каждая структура требует собственных продуктов, а универсальных решений не существует.

Парикмахер Селин Ларами регулярно объясняет это своей аудитории и пересматривает самые распространённые утверждения. По её словам, огромное количество заблуждений возникает из-за того, что люди смешивают особенности разных типов текстур — от лёгкой волнистости до плотного афровитка.

"Средства для укладки помогают сохранить форму локонов, но важно выбирать те, что подходят именно вашему типу волос", — поясняет парикмахер.

Специалисты считают: главный риск кроется не в самих средствах, а в неправильном подборе формул. Например, стайлинги на масляной основе действительно могут перегрузить лёгкие волны, но будут полезны для более плотных кудрей. Поэтому ориентироваться следует не на общие советы, а на особенности собственных волос. В этом же ряду часто обсуждается сохранение цвета после окрашивания, и именно здесь помогает корректный уход за окрашенными волосами.

Реальность масок и питательных продуктов

Вторая распространённая идея связана с "лечебными" масками. Часто можно услышать, что хорошие маски "восстанавливают структуру" или "исправляют повреждения". Однако это больше маркетинговые обещания, чем реальный механизм.

"Маски улучшают внешний вид волос, но не восстанавливают их — волосы мёртвые, и продукты лишь смягчают и делают их гладкими", — отмечает специалист.

Эксперты подчеркивают: если волосы пережглись плойкой, пострадали от обесцвечивания или сильно секутся, единственный способ вернуть ухоженность — аккуратно подстричь повреждённые участки. Маски могут помочь смягчить, облегчить расчёсывание, снизить пушистость, но не "починить" структуру. Именно поэтому производители профессиональной косметики всё чаще говорят не о "лечении", а о "косметическом эффекте".

Многие стилисты рекомендуют воспринимать маски как инструмент регулярного ухода: они усиливают гладкость, уменьшают ломкость при расчесывании, делают локоны более послушными. Но если клиент ждёт полного восстановления, такое ожидание неизбежно приведёт к разочарованию.

Как часто нужно расчёсывать вьющиеся волосы

Третий миф касается расчесывания. Для прямых волос ежедневное прочесывание — норма. Но для локонов это может привести к противоположному эффекту: кудри потеряют форму, распустятся и превратятся в объём без структуры.

"Расчесывание между мытьём распускает локоны и лишает их очертаний; лучше распутывать волосы перед мытьём и делать это с кондиционером", — советует эксперт.

Подходящий инструмент — ещё одно важное условие. Щётки Wet Brush и Denman, созданные специально для текстурированных волос, уменьшают травмирование, равномерно распределяют кондиционер и помогают формировать локон. При этом профессионалы рекомендуют ориентироваться на индивидуальные ощущения: кому-то удобнее распутывать волосы пальцами, кому-то — мягкой щёткой. Главное — избегать сухого расчесывания, особенно если волосы тонкие или склонны к ломкости. В этом контексте всё чаще обсуждаются современные тренды — например, популярные короткие стрижки, среди которых выделяют волнистый боб.

Сравнение способов ухода: традиционные подходы и современные техники

Многие привычные советы основаны на опыте женщин с прямыми волосами, тогда как современные техники учитывают индивидуальные особенности текстурированной структуры. Традиционный подход предполагает регулярное расчесывание, минимальное использование стайлингов и акцент на масляных средствах. Современный же ориентирован на точное понимание пористости, плотности и формы локона.

Традиционные методы могут приводить к утяжелению волнистых волос, избыточному объёму у кудрей и спутанности у плотных текстур. Новые системы ухода, такие как метод "Curly Girl" или профессиональная схема ухода по типу локона, предлагают учитывать степень увлажнённости, баланс кондиционирующих продуктов и деликатные способы распределения стайлинга.

Современный подход основан на минимальной механической нагрузке, правильной сушке — например, методом "плюппинга" или использованием диффузора — и мягком очищении без пересушивания. Главное отличие — стремление не бороться с природной текстурой, а подчёркивать её.

Плюсы и минусы разных методов ухода

Разные способы работы с локонами имеют свои преимущества. Одни подходят для плотных кудрей, другие — для лёгких волн. Чтобы выбрать оптимальный вариант, стоит понимать, что каждый метод влияет на внешний вид и здоровье волос по-своему.

Плюсы традиционного ухода:
• Он прост и не требует специализированных продуктов.
• Подходит тем, у кого нет выраженной текстуры.
• Легко адаптируется под повседневные привычки.

Минусы традиционного ухода:
• Часто приводит к нарушению формы локона.
• Может провоцировать сухость из-за активного расчесывания.
• Не подходит волосам, склонным к пушению.

Плюсы современных техник:
• Позволяют подчеркнуть естественную структуру.
• Уменьшают пушистость и ломкость.
• Стимулируют более бережное отношение к волосам.

Минусы современных методов:
• Требуют подбора продуктов по типу локона.
• Необходима практика, чтобы освоить технику распределения стайлинга.
• На начальном этапе уход может занимать больше времени.

Советы для грамотного ухода за вьющимися волосами

Учитывая разнообразие текстур, важно выстраивать уход постепенно. Стилисты предлагают придерживаться нескольких универсальных шагов.

  1. Определить тип локона и пористость волос.

  2. Использовать щадящее очищение.

  3. Распутывать волосы только в мокром состоянии.

  4. Аккуратно распределять стайлинг.

  5. Сушить волосы диффузором или в мягкой ткани.

  6. Регулярно подравнивать кончики.

  7. Избегать тяжёлых формул, если волосы быстро утяжеляются.

Популярные вопросы о вьющихся волосах

Нужно ли использовать масло для всех типов локонов?

Нет. Масляные средства подходят главным образом плотным кудрям и сухим текстурам.

Что делать, если локоны теряют форму после сна?

Слегка увлажнить их водой и сформировать руками.

Как выбрать правильное средство для укладки?

Ориентироваться на плотность волос: мягкие кремы — для волн, гели — для кудрей, более насыщенные средства — для плотного витка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимние прыщи на лбу вызываются ношением шапочки — Femina вчера в 18:46
Повседневный аксессуар раскрывает скрытую роль: плотное прилегание запускает вспышки прыщей

Почему зимой на лбу появляются прыщи и какое отношение к этому имеет обычная шапка? Разбираемся, как избежать сезонных воспалений и защитить кожу.

Читать полностью » Акне признали неинфекционным заболеванием кожи — дерматолог Вишня вчера в 18:35
Ты не заразился — ты устал: акне оказалось зеркалом внутреннего хаоса

Дерматолог Олеся Вишня объясняет, почему акне остаётся внутренней проблемой организма, хотя внешне порой напоминает серьёзное инфекционное поражение кожи.

Читать полностью » Кровоточивость родинки указана как опасный симптом: врач-дерматолог Олеся Вишня вчера в 18:22
Маленькая родинка, большой намёк: что скрывают её оттенки и неожиданные формы

Неожиданные изменения родинки могут говорить о скрытых процессах в организме. Врач объясняет, какие признаки нельзя игнорировать, он напоминает о диагностике.

Читать полностью » Отсутствие жалоб не гарантирует здоровья глаз — офтальмолог Куренков вчера в 18:07
Глаз молчит до поры: болезнь созревает в тени и выбирает момент для удара

Даже при полном отсутствии жалоб офтальмологические заболевания могут развиваться скрыто, и эксперт объясняет, почему это делает регулярные осмотры важными.

Читать полностью » Частое применение капель снижает тонус слизистой заявил лор-врач Зайцев вчера в 17:55
Капли берут нос в плен: зависимость приходит тише, чем ночная духота

Почему обычные капли от насморка способны изменить работу слизистой и привести к стойкой зависимости, объясняет специалист, раскрывая механизм воздействия.

Читать полностью » Освежители воздуха вызывают раздражение слизистых оболочек — иммунолог Логина вчера в 17:20
Ощущение уюта оборачивается спазмом: что скрывают любимые освежители

Даже привычный аромат "свежести" способен стать испытанием для дыхательных путей. Иммунолог объяснила, почему освежители воздуха опаснее, чем кажется.

Читать полностью » Маленькое черное платье по-прежнему актуально — модельер Ярмольник вчера в 17:12
Минимальный гардероб, максимальный эффект: формула универсального комплекта одежды

Дизайнер Оксана Ярмольник рассказала NewsInfo какое количество вещей нужно для универсального гардероба.

Читать полностью » Усиление иммунитета без показаний может вредить — терапевт Людмила Лапа вчера в 16:49
Иммунитет стал как вспыльчивый охранник: теперь он атакует даже своих

После COVID-19 иммунная система может стать чрезмерно активной — врач объяснила, почему в таких случаях стимуляция защиты организма опасна.

Читать полностью »

Новости
Общество
Мужчины 35-44 лет чаще становятся жертвами звонков мошенников — Бийчук
Общество
77% россиян держат продуктовый запас на черный день — РБК
Туризм
Для въезда в ОАЭ требуется загранпаспорт, действительный от шести месяцев — NEWS.ru
Еда
Соевый соус и чёрный перец улучшают вкус куриных стрипсов при мариновании — повара
Авто и мото
Спешка провоцирует мелкие наезды на пешеходов — автоэксперты
Питомцы
Песчанки и лисицы активно адаптируются к изменениям климата — Science Times
Наука
Самки пауков-короедов произвели более прочный шёлк в эксперименте — Integrative Zoology
Садоводство
Рябина помогает бороться с вредителями и улучшает почву — агроном
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet