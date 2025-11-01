У кошки закручиваются усы? Ветеринары назвали 5 причин, почему это может быть опасно

Заметив у своей кошки необычно изогнутые или кудрявые усы, многие владельцы начинают задаваться вопросами. Это милая особенность, придающая питомцу дополнительный шарм, или тревожный сигнал, требующий внимания? Чтобы найти ответ, нужно в первую очередь понять, что представляют собой кошачьи усы и какую роль они играют в жизни животного.

Что такое вибриссы и зачем они нужны

Усы, или вибриссы, — это не просто волосы, а высокочувствительный орган осязания. Каждый ус окружён сетью нервных окончаний, которые передают в мозг информацию о малейших колебаниях воздуха, изменениях в пространстве и даже температуре. С их помощью кошка ориентируется в темноте, оценивает размеры отверстий, прежде чем в них пролезть, и отслеживает движения добычи. Здоровые, прямые вибриссы — это индикатор отличного самочувствия и полноценного функционирования сенсорной системы питомца.

Когда кудрявые усы — это норма

Для некоторых пород кошек вьющиеся усы являются не отклонением, а породной нормой, напрямую связанной с уникальным генетическим кодом.

Рексы: к этой группе относятся корниш-рекс, девон-рекс, селкирк-рекс и немецкий рекс. У всех у них мутация, отвечающая за волнистую шерсть, затрагивает и структуру вибриссов. Усы у рексов могут быть изящно завиты, коротки и ломки или вовсе отсутствовать.

Лаперм: представители этой породы могут похвастаться как кучерявой шубкой, так и загнутыми на кончиках усами.

Бесшёрстные породы: сфинксы, включая донского и канадского, часто имеют короткие, обломанные или закрученные усы. У некоторых линий вибриссы могут и вовсе отсутствовать.

Метисы: иногда ген вьющейся шерсти проявляется и у обычных дворовых кошек. Если у вашего питомца шерсть необычно мягкая, волнистая или редкая, то и усы с лёгкой волной будут вполне естественным явлением.

Когда кудрявость усов должна насторожить

Если у вашей кошки от природы прямая шерсть и всегда были прямые усы, но внезапно они начали скручиваться, становиться ломкими или выпадать — это веский повод обратить пристальное внимание на здоровье питомца. Такой симптом может указывать на различные проблемы.

Недостаток питательных веществ

Одна из самых распространённых причин — несбалансированный рацион. Состояние вибриссов, как и шерсти, напрямую зависит от поступления в организм витаминов, минералов и микроэлементов. Особенно важны:

таурин — аминокислота, критически важная для кошек.

жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.

витамины группы B и биотин.

коллаген и цинк.

Нехватка этих компонентов делает усы ломкими и может приводить к их деформации.

Снижение иммунитета и заболевания

Ослабленная иммунная система не может обеспечить здоровье всего организма, включая и волосяные фолликулы. Кудрявые усы могут быть одним из симптомов:

грибковых инфекций кожи.

эндокринных нарушений.

хронических заболеваний внутренних органов.

аллергических реакций на корм или компоненты окружающей среды.

Вирусные инфекции

Исследования выявили возможную связь между изменением структуры вибриссов и вирусом лейкоза кошек (FeLV). Это серьёзное заболевание, поражающее иммунную систему. Хотя механизм этой связи до конца не изучен, внезапное изменение усов — это повод для визита в ветеринарную клинику и проведения необходимых анализов.

А что если…

Если проигнорировать внезапное изменение усов у кошки с прямой шерстью, можно упустить начало развития серьёзного хронического заболевания. Ранняя диагностика проблем с питанием или скрытых инфекций значительно упрощает и ускоряет лечение.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать корм, если у кошки проблемы с усами?

Следует выбирать корма с высоким содержанием животного белка (не менее 30%), с добавлением Омега-3 и таурина. Лучше проконсультироваться с ветеринаром, который порекомендует конкретную марку.

Сколько стоит комплексное обследование у ветеринара?

Стоимость первичного осмотра, общего и биохимического анализа крови, а также анализа на вирус лейкоза может варьироваться от 3000 до 6000 рублей в зависимости от клиники и региона.

Что лучше: лечить последствия или искать причину?

Безусловно, поиск и устранение первопричины — единственно верная стратегия. Лечение симптомов (например, просто дача витаминов) без понимания, почему усы стали кудрявиться, может не дать результата.

Мифы и правда о кошачьих усах

Миф: кудрявые усы улучшают слух кошки.

Правда: форма усов не влияет на их основную тактильную функцию.

Миф: усы нельзя трогать и стричь.

Правда: аккуратно трогать усы можно, а вот стричь их категорически запрещено — это лишит кошую важного органа чувств и вызовет сильный стресс.

Миф: если усы сломались, новые не вырастут.

Правда: вибриссы, как и обычные волосы, имеют свойство обновляться и отрастать заново.

Три факта о вибриссах

Усы расположены не только на щеках, но и над глазами, на подбородке и даже на задней стороне передних лап. Толщина кошачьего уса примерно соответствует диаметру отверстия, в которое животное может пролезть без риска застрять. В основании вибриссов находятся специальные мышцы, позволяющие кошке направлять их вперёд, например, при охоте, или прижимать к морде.

Исторический контекст

Изучение кошачьих вибриссов стало активно развиваться лишь во второй половине XX века вместе с ростом интереса к фелинологии. Породы рекс, с их уникальной кудрявой шерстью и усами, изначально воспринимались как генетическая аномалия. Первые корниш-рексы, например, были получены в 1950-х годах в Великобритании. Со временем селекционеры не только закрепили эту мутацию, но и выяснили, что она носит рецессивный характер. Параллельно ветеринары, наблюдая за домашними кошками, начали фиксировать случаи, когда изменение структуры усов у беспородных животных было связано с авитаминозами или системными заболеваниями. Это позволило выделить состояние вибриссов в один из маркеров здоровья кошки, используемых в ветеринарной диагностике.