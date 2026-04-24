Скрытая память планеты: что рассказали ученым загадочные соты, обнаруженные на красном песке Марса

Когда смотришь на снимки далеких планет, привычный мир кажется невероятно стабильным. На Земле мы привыкли к тому, что почва трескается от жары или замерзает в ледяные узоры за одну ночь, но на сухом и холодном Марсе подобные явления выглядят как пришельцы из параллельной реальности. В минувшем апреле внимание исследователей привлек марсоход Curiosity, который прислал невероятно четкие кадры поверхности возле горного хребта, направляясь к кратеру Антофагаста. Эти "чешуйки", растянувшиеся на метры, заставляют задаться вопросом, насколько динамичным остается наш ближайший космический сосед сегодня.

"Марсианские ландшафты постоянно подбрасывают нам загадки, которые меняют представление о геологической истории планеты. Обнаружение таких четких текстур говорит не просто о случайности, а о наличии специфических физических процессов в прошлом. Это напоминает работу молекулярных систем накопления энергии: природа Марса умела консервировать свои состояния на миллиарды лет. Пока у нас мало данных, но это явно следствие циклических изменений в составе грунта". Эксперт в области астрономии Наталья Орлова

Чешуя дракона на красном песке

Марсоход завершил 4856-й сол своего пути, когда камеры зафиксировали необычное поле, покрытое правильными геометрическими фигурами. Тысячи сот, тесно прижатых друг к другу, отчетливо выделяются на фоне марсианского грунта, напоминая кожу мифического существа. Место находки — путь к кратеру Антофагаста — само по себе представляет интерес для геологов, изучающих слоистую историю региона.

Ранее мы уже наблюдали следы древних существ на Земле, но здесь эстетика узоров продиктована исключительно силами неорганической материи. Подобные находки случаются крайне редко, что делает этот участок почти эталонным для анализа марсианской атмосферы прошлых эпох. Ученые пытаются понять, насколько масштабным было это явление в те времена, когда планета еще могла поддерживать движение жидкостей.

Загадка многоугольных структур

На нашей планете подобные многоугольники — дело привычное, часто встречающееся в зонах вечной мерзлоты. Земля там постоянно расширяется и сжимается, буквально "дыша" влагой, что приводит к появлению шестигранных трещин. Однако на Марсе нет избытка воды, чтобы провоцировать столь массовые деформации поверхности в привычном нам виде.

Специалисты указывают на то, что формирование таких пород требует стабильности климата на протяжении длительного цикла, либо особого состава минералов. Многие эксперты сравнивают это с процессом терраформирования в миниатюре, когда естественные изменения температуры меняют саму физику среды. Вероятно, когда-то эти трещины были наполнены льдом или насыщенными солями растворами, которые затем испарились, оставив за собой застывший каменный скелет.

Следы древних сезонов

Исследователи, анализируя данные, приходят к выводу, что климат Марса в далеком прошлом не был статичным. Существование ячеистых окаменелостей доказывает, что планета переживала смену сезонов, которые, возможно, напоминали современные земные процессы в полярных широтах. Если в бореальных лесах Земли почва регулирует состав газов, то марсианская поверхность когда-то была гораздо активнее в плане химического обмена.

Окаменевшие многоугольники стали своеобразным архивом, доступным нам спустя миллионы лет. Это открытие — важный шаг к пониманию того, почему планета потеряла свою воду и как быстро это произошло. Как сообщает сайт Science Alert, текущие исследования Curiosity помогут составить карту климатических циклов, которые когда-то определяли облик соседнего мира.

"Для науки подобные находки — это всегда риск ошибиться в интерпретации, однако факты говорят об одном: Марс имел динамические циклы, сравнимые с тектоническими процессами ранней Земли. Важно не переоценивать стабильность систем, даже глобальные водные кризисы на Земле сейчас показывают, насколько быстро меняются планетарные условия. Анализируя структуру полигонов, мы видим, как планета пытается адаптироваться к потере своей атмосферы". Научный комментатор Дмитрий Грачёв

FAQ

Могут ли эти узоры свидетельствовать о наличии жизни?

На текущий момент ученые связывают их формирование исключительно с неорганическими процессами выветривания и испарения влаги.

Почему Curiosity обнаружил их именно сейчас?

Марсоход находится на пути к кратеру Антофагаста, и местность в этом регионе обнажает слои грунта, которые до этого были скрыты под пылью.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Наталья Орлова

