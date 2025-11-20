Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:57

Обычный бордюр превращается в ловушку: водители не замечают ошибку, которая бьёт по подвеске сильнее ям

Заезд на тротуар разрешён при знаке "Парковка" с табличками 8.6.2–8.6.9 — ГАИ

Водители редко задумываются о том, что обычный бордюр может стать не только причиной штрафа, но и источником неожиданных поломок. Хотя правила дорожного движения разрешают заезд на тротуар в ряде случаев, далеко не каждый автомобилист понимает, как выполнить манёвр безопасно. Разъяснения инспекторов нередко спасают владельцев машин — от финансовых потерь до повреждений подвески. Именно такой комментарий сотрудника ГАИ и заставил многих по-новому взглянуть на привычный бордюр.

Когда закон разрешает въезд на бордюр

ПДД четко описывают, в каких ситуациях водитель имеет право въезжать на тротуар. Сделать это можно только тогда, когда установлен знак "Парковка" (6.4) вместе с дополнительными табличками 8.6.2, 8.6.3 и 8.6.6-8.6.9. Они указывают конкретный вариант размещения машины: боком, частично или полностью на тротуаре. В остальных случаях манёвр считается нарушением, и штраф, согласно статье 12.19 КоАП РФ, достигает 500 рублей — сумма небольшая, но неприятная.

Допускаются и исключения: например, если водитель доставляет товары в точку продаж или привозит груз к зданию. Под это правило подпадает п. 9.9 ПДД — он позволяет кратковременно двигаться по пешеходной зоне. Но даже такое разрешение не означает, что автомобиль защищён от повреждений.

Почему автомобили страдают при наезде на бордюр

Конструкция машин — от компактного седана до крупного внедорожника — изначально не рассчитана на вертикальные удары. Уязвимы прежде всего бампер, накладки, пластиковые элементы и нижняя кромка кузова. У электромобилей ситуация усложняется из-за расположенной внизу батареи — одна неудачная попытка въезда может привести к повреждению защиты аккумулятора. Даже если говорить о городских кроссоверах, их клиренс не всегда гарантирует безопасный заезд.

Высота бордюра тоже играет роль. Если он низкий — до 100 мм — въезд возможен на минимальной скорости, без рывков. Но с более высоким справляется не каждая машина: слишком крутой угол может привести к пробою подвески или деформации диска.

Сравнение различных условий заезда

Параметр Безопасный заезд Рискованный заезд
Высота бордюра до 100 мм выше 120-150 мм
Угол подъезда по диагонали строго "в лоб"
Скорость минимальная, накат рывок, резкое нажатие газа
Тип авто кроссовер, авто с высоким клиренсом седаны, электромобили с нижней батареей
Состояние покрытия сухое, ровное мокрый асфальт, скользкое покрытие

Советы шаг за шагом: как правильно заезжать на бордюр

  1. Оцените высоту препятствия. Если оно выше клиренса минус 20-30 мм, манёвр лучше не выполнять.

  2. Подъезжайте под углом примерно 45 градусов — это снижает нагрузку на подвеску.

  3. Остановитесь в 10-15 см от бордюра, чтобы подготовиться к плавному накату.

  4. Нажмите на педаль газа слегка, позволяя колесу "перекатиться" через край, а не ударяться об него.

  5. Избегайте резких движений руля и педалей — подвеска должна работать в мягком режиме.

  6. Если управляете электромобилем или низким седаном, заранее изучите конструкцию нижней защиты — некоторые модели оборудованы усиленной пластиной.

  7. В дождь или снег увеличьте дистанцию перед препятствием, чтобы избежать пробуксовки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Резкий заезд "в лоб"
    • Последствие: треснувшая накладка бампера.
    • Альтернатива: подъезд под углом, использование низкоскоростного наката.

  2. Сильное нажатие на газ
    • Последствие: удар по подвеске, повреждение амортизатора.
    • Альтернатива: контрольная остановка перед бордюром, плавный старт.

  3. Игнорирование высоты бордюра
    • Последствие: деформация литого диска.
    • Альтернатива: использование парковочных клиньев, выбор места с низким поребриком.

  4. Заезд на мокрый бордюр
    • Последствие: пробуксовка и удар всей массой о край.
    • Альтернатива: всесезонные шины с хорошим сцеплением, медленный подъезд.

А что если вы уже застряли?

Иногда водитель оказывается в ситуации, когда переднее колесо уже на бордюре, а заднее не может подняться. Главное — не пытаться преодолеть препятствие рывками. Вы можете:

• слегка снизить давление в шинах для увеличения пятна контакта;
• использовать резиновый коврик под колесом;
• включить режим помощи при трогании (если автомобиль им оснащён);
• попросить другого человека помочь слегка "раскачать" авто.

FAQ

Можно ли заезжать на бордюр на электромобиле?
Можно, но с осторожностью: аккумулятор часто расположен низко, поэтому стоит избегать резких ударов.

Сколько стоит ремонт бампера после неудачного заезда?
В среднем от 3 до 15 тысяч рублей — зависит от марки, наличия парктроников и типа пластика.

Что лучше — заехать под углом или прямо?
Под углом: нагрузка распределяется равномернее, уменьшая риск повреждений.

Мифы и правда

Миф: "Любой бордюр выдержит подвеска кроссовера."
Правда: даже высокий автомобиль может повредить рычаги на остром крае.

Миф: "Если знак парковки есть, можно заезжать как угодно."
Правда: неверный угол заезда ничуть не безопаснее нарушения.

Миф: "У спортивных шин хороший боковой запас прочности."
Правда: такие шины чаще всего имеют тонкую боковину и легко повреждаются.

