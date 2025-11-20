Обычный бордюр превращается в ловушку: водители не замечают ошибку, которая бьёт по подвеске сильнее ям
Водители редко задумываются о том, что обычный бордюр может стать не только причиной штрафа, но и источником неожиданных поломок. Хотя правила дорожного движения разрешают заезд на тротуар в ряде случаев, далеко не каждый автомобилист понимает, как выполнить манёвр безопасно. Разъяснения инспекторов нередко спасают владельцев машин — от финансовых потерь до повреждений подвески. Именно такой комментарий сотрудника ГАИ и заставил многих по-новому взглянуть на привычный бордюр.
Когда закон разрешает въезд на бордюр
ПДД четко описывают, в каких ситуациях водитель имеет право въезжать на тротуар. Сделать это можно только тогда, когда установлен знак "Парковка" (6.4) вместе с дополнительными табличками 8.6.2, 8.6.3 и 8.6.6-8.6.9. Они указывают конкретный вариант размещения машины: боком, частично или полностью на тротуаре. В остальных случаях манёвр считается нарушением, и штраф, согласно статье 12.19 КоАП РФ, достигает 500 рублей — сумма небольшая, но неприятная.
Допускаются и исключения: например, если водитель доставляет товары в точку продаж или привозит груз к зданию. Под это правило подпадает п. 9.9 ПДД — он позволяет кратковременно двигаться по пешеходной зоне. Но даже такое разрешение не означает, что автомобиль защищён от повреждений.
Почему автомобили страдают при наезде на бордюр
Конструкция машин — от компактного седана до крупного внедорожника — изначально не рассчитана на вертикальные удары. Уязвимы прежде всего бампер, накладки, пластиковые элементы и нижняя кромка кузова. У электромобилей ситуация усложняется из-за расположенной внизу батареи — одна неудачная попытка въезда может привести к повреждению защиты аккумулятора. Даже если говорить о городских кроссоверах, их клиренс не всегда гарантирует безопасный заезд.
Высота бордюра тоже играет роль. Если он низкий — до 100 мм — въезд возможен на минимальной скорости, без рывков. Но с более высоким справляется не каждая машина: слишком крутой угол может привести к пробою подвески или деформации диска.
Сравнение различных условий заезда
|Параметр
|Безопасный заезд
|Рискованный заезд
|Высота бордюра
|до 100 мм
|выше 120-150 мм
|Угол подъезда
|по диагонали
|строго "в лоб"
|Скорость
|минимальная, накат
|рывок, резкое нажатие газа
|Тип авто
|кроссовер, авто с высоким клиренсом
|седаны, электромобили с нижней батареей
|Состояние покрытия
|сухое, ровное
|мокрый асфальт, скользкое покрытие
Советы шаг за шагом: как правильно заезжать на бордюр
-
Оцените высоту препятствия. Если оно выше клиренса минус 20-30 мм, манёвр лучше не выполнять.
-
Подъезжайте под углом примерно 45 градусов — это снижает нагрузку на подвеску.
-
Остановитесь в 10-15 см от бордюра, чтобы подготовиться к плавному накату.
-
Нажмите на педаль газа слегка, позволяя колесу "перекатиться" через край, а не ударяться об него.
-
Избегайте резких движений руля и педалей — подвеска должна работать в мягком режиме.
-
Если управляете электромобилем или низким седаном, заранее изучите конструкцию нижней защиты — некоторые модели оборудованы усиленной пластиной.
-
В дождь или снег увеличьте дистанцию перед препятствием, чтобы избежать пробуксовки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Резкий заезд "в лоб"
• Последствие: треснувшая накладка бампера.
• Альтернатива: подъезд под углом, использование низкоскоростного наката.
-
Сильное нажатие на газ
• Последствие: удар по подвеске, повреждение амортизатора.
• Альтернатива: контрольная остановка перед бордюром, плавный старт.
-
Игнорирование высоты бордюра
• Последствие: деформация литого диска.
• Альтернатива: использование парковочных клиньев, выбор места с низким поребриком.
-
Заезд на мокрый бордюр
• Последствие: пробуксовка и удар всей массой о край.
• Альтернатива: всесезонные шины с хорошим сцеплением, медленный подъезд.
А что если вы уже застряли?
Иногда водитель оказывается в ситуации, когда переднее колесо уже на бордюре, а заднее не может подняться. Главное — не пытаться преодолеть препятствие рывками. Вы можете:
• слегка снизить давление в шинах для увеличения пятна контакта;
• использовать резиновый коврик под колесом;
• включить режим помощи при трогании (если автомобиль им оснащён);
• попросить другого человека помочь слегка "раскачать" авто.
FAQ
Можно ли заезжать на бордюр на электромобиле?
Можно, но с осторожностью: аккумулятор часто расположен низко, поэтому стоит избегать резких ударов.
Сколько стоит ремонт бампера после неудачного заезда?
В среднем от 3 до 15 тысяч рублей — зависит от марки, наличия парктроников и типа пластика.
Что лучше — заехать под углом или прямо?
Под углом: нагрузка распределяется равномернее, уменьшая риск повреждений.
Мифы и правда
• Миф: "Любой бордюр выдержит подвеска кроссовера."
Правда: даже высокий автомобиль может повредить рычаги на остром крае.
• Миф: "Если знак парковки есть, можно заезжать как угодно."
Правда: неверный угол заезда ничуть не безопаснее нарушения.
• Миф: "У спортивных шин хороший боковой запас прочности."
Правда: такие шины чаще всего имеют тонкую боковину и легко повреждаются.
