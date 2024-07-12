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Россия и Иран продолжат развивать культурное сотрудничество
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Россия и Иран продолжат развивать культурное сотрудничество

Иран стремится расширить культурное и научное сотрудничество с Россией, подчеркнул представитель иранского МИД Насер Канани. Он отметил, что текущий период является одним из лучших в истории двусторонних отношений.

В рамках встречи с Александром Полищуком из МГЛУ Канани выразил уверенность в важности развития научного, академического и культурного сотрудничества наряду с политическими и экономическими связями. Также Канани похвалил уровень преподавания персидского языка в МГЛУ и выразил готовность к сотрудничеству в области студенческих обменов.

Кроме того, посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что число иранских студентов в российских вузах превышает 8 тыс. и продолжает расти, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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