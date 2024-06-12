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Владимир Путин назвал главными задачами деятелей культуры хранение и развитие
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:31

Владимир Путин назвал главными задачами деятелей культуры хранение и развитие

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что основная миссия культурных деятелей заключается в сохранении и расширении национального наследия.

"Задачи культуры России, можно сказать, сводятся к двум основным аспектам: хранению и развитию", — заявил Путин во время вручения наград Героям Труда и лауреатам государственных премий 2023 года.

Президент также подчеркнул, что у россиян есть множество поводов для гордости, и важно сохранять это достояние для будущих поколений, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Politsurfer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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