Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что основная миссия культурных деятелей заключается в сохранении и расширении национального наследия.

"Задачи культуры России, можно сказать, сводятся к двум основным аспектам: хранению и развитию", — заявил Путин во время вручения наград Героям Труда и лауреатам государственных премий 2023 года.

Президент также подчеркнул, что у россиян есть множество поводов для гордости, и важно сохранять это достояние для будущих поколений, сообщает ТАСС.

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