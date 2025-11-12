Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:26

Как провести уикенд в Ханты-Мансийске: концерт при свечах, драма о Романовых и Бетховен

В Ханты-Мансийске пройдёт концерт при свечах с хитовыми произведениями MUSE

В середине ноября Ханты-Мансийск (ХМАО) погрузится в культурную атмосферу, от классической музыки Бетховена до театральных постановок и волнующих концертов при свечах. Вот какие события стоит посетить в эти выходные.

15 ноября

Концерт "Наперекор судьбе" (12+)

КТЦ "Югра-Классик", 18:00

В честь 255-летия Людвига ван Бетховена в "Югра-Классик" прозвучат его лучшие фортепианные сонаты, исполненные заслуженным деятелем культуры Югры Еленой Коземиренко. Музыковед Елена Полей расскажет о жизни и философии композитора, превращая концерт в живой диалог с Бетховеном. В программе — как известные, так и редкие произведения.
Билеты: 500-800 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.

Спектакль "Романовы" (12+)

КТЦ "Югра-Классик", 19:30

Няганский театр юного зрителя привезет в Ханты-Мансийск драму о последней российской царской семье. Спектакль "Романовы" расскажет о любви, вере, предательстве и судьбе, переплетенных в финале великой династии. На сцене оживут образы Николая II, Александры Федоровны и других исторических личностей.
Билеты: от 700 до 1 200 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.

Концерт при свечах MUSE (6+)

КДЦ "Октябрь", 19:00

Проект MUSE погружает зрителей в атмосферу мировых хитов. Виртуозы оркестра исполняют классику и популярные мелодии при мягком свете LED-свечей, создавая уникальную атмосферу полного погружения.
Билеты: Все билеты проданы.

16 ноября

Спектакль "Сестры" (12+)

КДЦ "Октябрь", 19:00

Московский "Активный театр" представляет психологическую драму по пьесе Алексея Слаповского. Две сестры, много лет назад полюбившие одного мужчину, сталкиваются с возвращением прошлого и предложением "принять в наследство Германа". Зрителей ждет игра на грани трагикомедии и исповеди, где каждый герой вызывает волнение и симпатию.
Билеты: от 2 000 до 5 500 рублей.

Специалист: мороз и сухой воздух вызывают купероз и обезвоживание кожи у жителей Ямала вчера в 3:36
Север хранит молодость, но крадёт красоту: косметологи рассказали, чем опасен мороз для кожи

Косметолог из ЯНАО рассказала, как мороз и сухой воздух влияют на кожу. Холод может спровоцировать купероз и обезвоживание, но правильный уход поможет сохранить молодость.

Читать полностью » Жители Нового Уренгоя пожаловались на слабость и головные боли — врачи назвали причины вчера в 2:22
Не могу проснуться до обеда: жители Нового Уренгоя массово сообщают о странной слабости

Жители Нового Уренгоя жалуются на слабость и сонливость. Врачи объяснили, что это связано с магнитными бурями, перепадами температур и нехваткой солнечного света.

Читать полностью » ЯНАО исключил субсидии Курганской области из проекта бюджета на 2026–2028 годы вчера в 1:16
Ямал закрыл кошелёк: за что Курганскую область оставили без денег на ближайшие три года

В бюджете ЯНАО на 2026 год больше нет строки о субсидиях Курганской области. Ямал прекращает многолетнюю поддержку Южного Зауралья, ранее составлявшую до 450 млн рублей в год.

Читать полностью » В Надымском районе запустили проект с капсулой времени к 95-летию образования района вчера в 0:47
История уходит в капсулу: жители Надыма обращаются к потомкам 2050 года

В Надымском районе ЯНАО стартовал исторический маршрут к 95-летию района. Жители отправят послания в капсулу времени, которую вскроют только в 2050 году.

Читать полностью » Аграрии Красноярского края собрали 2,6 миллиона тонн зерна по итогам уборочной кампании 11.11.2025 в 23:51
Урожай под дождём и ветром: Красноярский край завершил уборочную с весомым результатом

В Красноярском крае завершилась уборочная кампания: собрано 2,6 млн тонн зерна, лидеры по урожайности — Ужурский и Шарыповский округа. Несмотря на непогоду, сезон признан успешным.

Читать полностью » Учёные Алтайского аграрного университета создали батарею для дронов с зарядкой в воздухе 10.11.2025 в 21:50
Больше не нужно садиться: учёные Алтая научили дроны заряжаться прямо в небе

Учёные Алтайского аграрного университета создали батарею для дронов, которую можно заряжать в воздухе с помощью электромагнитных волн — впервые в России.

Читать полностью » Аэропорты ХМАО перешли на зимнее расписание: почти 100 направлений, включая 10 международных 10.11.2025 в 2:28
Зима без границ: аэропорты Югры открыли почти 100 направлений, включая рейсы за рубеж

Аэропорты Югры перешли на зимнее расписание: почти 100 направлений и 10 международных рейсов. Из Сургута и Нижневартовска можно улететь в Дубай, Баку и Ташкент.

Читать полностью » МЧС предупредило о 20-градусных морозах и гололёде в Томской области 09.11.2025 в 23:54
Томск уходит под лёд: МЧС предупреждает о сильных морозах и мокром снеге

В Томской области объявлено экстренное предупреждение: ожидаются морозы до –23 градусов, мокрый снег и гололёд. МЧС предупреждает о рисках для систем ЖКХ.

Читать полностью »

