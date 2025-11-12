Как провести уикенд в Ханты-Мансийске: концерт при свечах, драма о Романовых и Бетховен

В середине ноября Ханты-Мансийск (ХМАО) погрузится в культурную атмосферу, от классической музыки Бетховена до театральных постановок и волнующих концертов при свечах. Вот какие события стоит посетить в эти выходные.

15 ноября

Концерт "Наперекор судьбе" (12+)

КТЦ "Югра-Классик", 18:00

В честь 255-летия Людвига ван Бетховена в "Югра-Классик" прозвучат его лучшие фортепианные сонаты, исполненные заслуженным деятелем культуры Югры Еленой Коземиренко. Музыковед Елена Полей расскажет о жизни и философии композитора, превращая концерт в живой диалог с Бетховеном. В программе — как известные, так и редкие произведения.

Билеты: 500-800 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.

Спектакль "Романовы" (12+)

КТЦ "Югра-Классик", 19:30

Няганский театр юного зрителя привезет в Ханты-Мансийск драму о последней российской царской семье. Спектакль "Романовы" расскажет о любви, вере, предательстве и судьбе, переплетенных в финале великой династии. На сцене оживут образы Николая II, Александры Федоровны и других исторических личностей.

Билеты: от 700 до 1 200 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.

Концерт при свечах MUSE (6+)

КДЦ "Октябрь", 19:00

Проект MUSE погружает зрителей в атмосферу мировых хитов. Виртуозы оркестра исполняют классику и популярные мелодии при мягком свете LED-свечей, создавая уникальную атмосферу полного погружения.

Билеты: Все билеты проданы.

16 ноября

Спектакль "Сестры" (12+)

КДЦ "Октябрь", 19:00

Московский "Активный театр" представляет психологическую драму по пьесе Алексея Слаповского. Две сестры, много лет назад полюбившие одного мужчину, сталкиваются с возвращением прошлого и предложением "принять в наследство Германа". Зрителей ждет игра на грани трагикомедии и исповеди, где каждый герой вызывает волнение и симпатию.

Билеты: от 2 000 до 5 500 рублей.