136 тысяч голосов за Челябинск: город становится главным претендентом на звание культурной столицы страны

Челябинск уверенно занимает первое место в конкурсе за звание "Культурная столица России 2027 года". Город поддержали более 136 тысяч человек, сообщил мэр Алексей Лошкин в своём Telegram-канале.

"Более 136 тысяч человек поддержали Челябинск в борьбе за звание "Культурная столица России 2027 года". Однако финальный результат народного голосования по-прежнему зависит от каждого из нас. Мы уже обогнали уверенного лидера конкурса — Новосибирск. И сейчас занимаем первую позицию", — отметил глава города.

Почему это важно для города

По словам Алексея Лошкина, присвоение Челябинску статуса культурной столицы станет признанием успехов города и откроет новые возможности для экономического, туристического и культурного развития региона. Это позволит привлечь больше федеральных проектов, инвестиций и творческих инициатив.

Призыв продолжать голосовать

Мэр выразил благодарность всем жителям, которые уже отдали свой голос, и подчеркнул, что итог конкурса зависит от активности каждого. Голосование продлится до 6 декабря, и у челябинцев ещё есть шанс укрепить лидерство города.

"Это не просто конкурс — это возможность показать, каким ярким и современным может быть Челябинск. Спасибо всем, кто уже поддержал нашу инициативу", — написал Алексей Лошкин.

Челябинск давно позиционирует себя как город с богатой культурной жизнью: фестивали, театры, музеи и арт-проекты становятся визитной карточкой региона. Победа в конкурсе может закрепить этот статус на федеральном уровне.