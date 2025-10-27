Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:26

Челябинск бросил вызов Новосибирску: начался отсчёт до культурной короны

В центре Челябинска установили стелу обратного отсчёта до итогов конкурса "Культурная столица России — 2027"

На улице Кирова в центре Челябинска появилась стела обратного отсчёта, символизирующая оставшиеся дни до подведения итогов голосования за право города стать "Культурной столицей России — 2027".

Челябинск стремится к первому месту

По словам заместителя губернатора региона Вадима Евдокимова, сейчас Челябинск активно борется за лидерство и по количеству голосов уже опережает Новосибирск. Он подчеркнул, что успех зависит от активности самих жителей.

"Город Челябинск действительно достоин звания культурной столицы. Мы гордимся своими концертами, фестивалями, театрами, библиотеками, домами культуры, где собираются творческие люди. Судя по голосованию на сайте Госуслуг, Новосибирск, к сожалению, пока обходит нас. Мы, челябинцы, всегда привыкли быть первыми, мы же такие самодостаточные и амбициозные! Поэтому я призываю всех челябинцев помочь нашему городу стать культурной столицей 2027 года", — заявил Евдокимов.

Голосование продолжается

До конца голосования остаётся 41 день. Принять участие может каждый, зайдя на сайт Госуслуг и выбрав свой город. Евдокимов отметил, что активность жителей растёт, а интерес к проекту стал заметен по всему региону.

Победителя объявят 14 декабря в национальном центре "Россия" в Москве.

