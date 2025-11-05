Ирландцы спасли тысячи жизней на Каллодене: археологи нашли пули, подтверждающие легенду

Поле битвы при Каллодене, месте последнего сражения на британской земле, продолжает раскрывать свои секреты. Спустя почти три столетия археологи обнаружили более 100 артефактов в той зоне, которая ранее считалась бесперспективной для исследований. Среди находок — свинцовые мушкетные пули, картечь и пушечные ядра, которые позволяют по-новому взглянуть на один из самых драматичных эпизодов этого исторического противостояния.

Последний акт трагедии якобитов

Битва при Каллодене, произошедшая 16 апреля 1746 года, стала финальным актом якобитского восстания. Армия "Красавчика принца Чарли", сражавшаяся за возвращение трона Стюартов, была наголову разбита правительственными войсками герцога Камберлендского. За считанные часы дело якобитов было уничтожено, а сам принц бежал во Францию. От 1500 до 2000 его сторонников пали на поле боя, которое стало символом конца целой эпохи в истории Шотландии.

Металл, скрытый под землёй

Новое исследование, проведённое группой археологов и волонтёров под руководством Дерека Александра из Национального фонда Шотландии и профессора Тони Полларда из Университета Глазго, сосредоточилось на участке между первоначальными линиями противников. Ранее раскопки здесь не давали результатов — возможно, мешали лесные посадки XIX века и последующие вырубки.

На этот раз команда применила комплексный подход, сочетая сканирование металлоискателями с рытьём пробных траншей и шурфов. Результат превзошёл все ожидания: из земли были извлечены более 100 снарядов, включая уникальное трёхфунтовое пушечное ядро, предположительно выпущенное из орудия якобитской артиллерии.

"У нас было время лишь на быструю оценку результатов, но мушкетные пули, выпущенные якобитами и правительственными войсками, включая пистолетные пули, выпущенные правительственными драгунами, вероятно, относятся к одному из последних боевых действий в этом сражении", — объясняет профессор Тони Поллард.

Храбрость ирландского батальона

Особый интерес представляет обнаружение пистолетных пуль, выпущенных драгунами Кобхэма и, возможно, Кингстонского конного полка. Исторический контекст этой находки раскрывает один из самых героических эпизодов битвы.

Когда основная часть армии якобитов обратилась в бегство, именно батальон ирландских солдат на французской службе под командованием подполковника Уолтера Стэплтона встал на пути кавалерии. Около 150 человек в красных мундирах дали залп по наступавшим всадникам, чьей задачей было уничтожение отступающих горцев. Этот манёвр позволил тысячам якобитов организованно отступить, хотя сами ирландцы понесли тяжелые потери и были вынуждены сдаться в плен.

Сравнительный анализ находок

Тип артефакта Кто применял Историческое значение Трёхфунтовое пушечное ядро Якобитская артиллерия Подтверждает использование пушек восставшими, что ранее ставилось под сомнение Мушкетные пули Пехота обеих сторон Свидетельство ожесточённой перестрелки в центре поля боя Пистолетные пули Правительственные драгуны Прямое доказательство атаки кавалерии на отступающих якобитов Картечь Правительственная артиллерия Подтверждает эффективность артиллерийского огня против атакующих горцев

А что если…

Если дальнейший анализ распределения находок подтвердит гипотезу о ключевой роли ирландского батальона в прикрытии отступления, это может привести к переоценке значения этого эпизода в историографии битвы при Каллодене.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему эта находка так важна спустя 275 лет?

Она материально подтверждает исторические свидетельства о ключевом эпизоде битвы — контратаке ирландского батальона, которая ранее упоминалась лишь вскользь и не имела археологических доказательств. Что произошло с пленными ирландцами?

Будучи военнослужащими регулярных войск на французской службе, они были признаны военнопленными, а не мятежниками. После тяжёлого заключения их репатриировали во Францию в начале 1747 года. Почему этот участок не исследовали раньше?

Местность подвергалась активному хозяйственному использованию — лесонасаждениям в XIX веке и последующим вырубкам, что маскировало и possibly повреждало культурный слой.

Три факта о битве при Каллодене

Сражение длилось менее часа — правительственные войска использовали превосходство в артиллерии и новые тактические приёмы против традиционной атаки горцев. После битвы герцог Камберленд получил прозвище "Мясник" за жестокое преследование уцелевших якобитов и местного населения. Поле битвы при Каллодене сегодня является мемориалом и объектом культурного наследия, ежегодно привлекающим тысячи посетителей, особенно из шотландской диаспоры.

Исторический контекст

Битва при Каллодене стала не просто военным поражением, а кульминацией длительного конфликта между двумя концепциями власти — традиционной клановой системой Стюартов и централизованной британской монархией Ганноверской династии. Поражение якобитов привело к драматическим социальным изменениям в Шотландии: запрету клановой системы, ношению килтов и владению оружием, что ускорило процесс интеграции горных regions в состав Великобритании. Находки археологов — это не просто металлические предметы, а молчаливые свидетели последнего акта этой многовековой драмы, материальное подтверждение героизма и трагедии людей, чьи судьбы решились в тот апрельский день.