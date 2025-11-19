Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Студенты-кулинары Москвы
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:47

Европейская кухня давит спросом, сушисты уходят в дефицит: Сибирь борется за каждого специалиста

В ЯНАО аналитики зафиксировали острую нехватку поваров — hh.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе усиливается кадровый дефицит в сфере общепита, об этом сообщает платформа hh. ru. Работодатели сталкиваются с острой нехваткой поваров, пекарей и кондитеров: резюме поступает меньше нормы почти в шесть раз. Такая диспропорция влияет на уровень конкуренции за профессиональные кадры и приводит к росту зарплатных предложений.

Нехватка специалистов и ситуация на рынке

По данным аналитиков hh. ru, на одну вакансию в ЯНАО приходится всего 0,7 резюме. Это означает, что большинство предложений работодателей остается без достаточного отклика. На рынке труда такой показатель считается критическим, поскольку оптимальное соотношение — не менее четырех резюме на вакансию.
Эксперты уточняют, что спрос на поваров растет не только в классическом общепите. В сегмент активно вошла розничная торговля, формирующая собственные кулинарные подразделения. Сейчас около 24% всех вакансий в сфере — от сетей супермаркетов, которые расширяют кухни готовой еды и конкурируют за те же кадры.

Зарплатные предложения и требования работодателей

Платформа приводит данные по уровню доходов: "Медиана зарплатных предложений для поваров в Уральском федеральном округе составила в этом году 62,2 тысячи рублей. При этом наиболее конкурентные зарплаты этим специалистам готовы платить в ЯНАО — 77,2 тысячи рублей", — отметили эксперты платформы.
Работодатели Ямала предъявляют высокие требования: профильное образование, умение работать по технологическим картам, контроль качества и сроков годности продуктов, соблюдение санитарных норм. Особое внимание уделяется навыкам командной работы и ответственности, что связано с большими объемами производства и высокими стандартами питания на Севере.

Наиболее востребованные направления и высокие зарплаты

Аналитики отмечают, что работодатели особенно заинтересованы в поварах европейской кухни, на долю таких вакансий приходится 32%. Русская кухня занимает 20%, а азиатская и итальянская — по 19% каждая. Расширение ресторанных концепций в округе влияет на спрос и усиливает конкуренцию между предприятиями.
Среди самых высокооплачиваемых предложений — вакансии шеф-поваров с уровнем дохода от 130 до 180 тысяч рублей. Высокий заработок предлагают и поварам-сушистам — от 120 тысяч рублей в месяц, а также поварам-универсалам, которым готовы платить до 92 тысяч рублей. В гипермаркетах доход специалистов варьируется от 67 600 до 104 400 рублей в месяц, что также отражает рост нагрузки и расширение производственных линий.

